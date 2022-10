Díaz dice que el bloqueo del CGPJ incapacita a Feijóo para gobernar y lo achaca a que teme rebelión en Génova

Asegura que carece de "palabra" porque el acuerdo estaba "cerrado" y no se pronuncia sobre cambios en el sistema de elección

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) demuestra que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no está preparado para gobernar". A renglón seguido, ha achacado la suspensión de las negociaciones a que teme una "rebelión" en Génova como le ocurrió al anterior jefe de la oposición, Pablo Casado, en su conflicto con la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Es más, ha acusado a Feijñoo de carecer de "palabra" y de "no ser fiable", cualidades que debe tener un gobernante, y de "faltar a la verdad" a la hora de fundamentar la suspensión de las conversaciones porque el "acuerdo estaba cerrado".

Por otro lado, no se ha pronunciado sobre la reclamación de Podemos al PSOE para retomar una reforma legislativa que permita elegir vocales por mayoría absoluta en el Congreso, para enfatizar en que es "imprescindible" renovar los órganos constitucionales, como el CGPJ o el Tribunal Constitucional.

Así se ha pronunciado Yolanda Díaz en una entrevista en Canal Extremadura TV y en declaraciones a los medios tras visitar el Museo Helga de Alvear en Cáceres, sobre la suspensión de las negociaciones para renovar el CGPJ entre el Gobierno y el PP por la reforma del delito de sedición.

"Feijóo sigue siendo contumaz en incumplir nada más y nada menos que la Constitución. Una persona que no cumple y no respeta las constituciones, no está preparada para gobernar", ha sostenido la líder de la parte de Unidas Podemos del Gobierno de coalición.

En este contexto, Yolanda Díaz ha criticado que el PP "sea quién esté quebrando uno de los poderes estructurales del Estado": "Llevan cautro años siendo rebeldes frente a la renovación de los órganos judiciales, pese a llegar un nuevo líder".

MIEDO A LA FOTO DE GÉNOVA

Y es que, Yolanda Díaz ha atribuido la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y el PP a que Alberto Núñez Feijóo tiene, bajo su punto de vista, muy presente las protestas que organizaron militantes del PP frente a la sede del PP para pedir a Casado su marcha cuando tenía el conflicto con Isabel Díaz Ayuso.

"Feijóo lleva poco tiempo de líder de PP, pero creo que tiene grabada aquella foto de los afiliados del PP en Génova rebelándose frente a Casado", ha proclamado Yolanda Díaz, que ha apostillado que "esa foto pesa demasiado a Feijóo".

Por último, ha insistido en que "los intereses del país están por encima de los intereses partidistas", afeando al PP que, a su juicio, sea la única formación que esté pensando en las próximas elecciones.

La vicepresidenta ha recalcado que también se mantiene parada la renovación del Constitucional, que tiene que tratar asuntos tan importantes como los recursos sobre la ley del aborto, la reforma laboral o la ley de eutanasia.

Y es que ha recalcado que ante la falta de renovación y el bloqueo de los órganos jurisdicionales, estas normas pueden "decaer". Por ello, ha reiterado que es imprescindible acometer esos relevos y cumplir el mandato constitucional, en lugar de caer en la "gravísima irresponsabilidad" donde el PP se ha instalado.