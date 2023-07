Díaz reivindica la "victoria moral" de dar la vuelta a la campaña y pide culminar con movilización la "remontada"

Reivindica su gestión frente al programa "oculto" de Feijóo, que representa la "coalición del odio" junto a Vox

CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS)

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reivindicado que su candidatura ha logrado la primera "victoria moral" en la izquierda, al dar esperanza de que se pueden ganar las elecciones, y ha arengado a salir a votar en "masa" al electorado progresista para culminar la "remontada" en los comicios del 23J.

"El relato (de la derecha) no era cierto. Os pido que no os creáis ese relato, no van a ganar las elecciones (...) Que se movilice todo el mundo, salid a votar porque ya cambió todo, porque soplan esos tiempos de remontada para enterrarlos en el Mar", ha lanzado durante el acto con el que Sumar da por abierta la campaña electoral.

Arropada por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la actriz Marisa Paredes, y los candidatos de Sumar en Galicia Marta Lois y Verónica Martínez, la también vicepresidenta segunda ha asegurado que el voto a su candidatura "vale doble", pues es la forma de garantizar un gobierno progresista y asegurar nuevos derechos a la gente.

Frente a la coalición del "odio", en la que ubica a PP y Vox, Díaz ha destacado que Sumar tiene que ser "muy grande" el 23J y que es necesaria la movilización con "ilusión" durante esta campaña, que se inicia con "aire nuevo".

Y en ese sentido, con una intervención íntegra en gallego, ha presumido que Sumar ha logrado trasformar el ánimo de la campaña, dado que hace semanas había personas que decían que no conseguirían alzarse con la victoria en las elecciones, en referencia a los comicios del 28M.

No obstante, Díaz ha insistido en que la derecha se afanó durante esas fechas en construir un relato "falso", que es "mentira", similar a su estrategia durante toda la legislatura, cuando dijeron que la reforma laboral o el mecanismo de los ERTE iban a hundir a empresas y trabajadores, cuando la realidad es que los salvaron y ahora presentan las cifras con mayor número de ocupados en el país.

Ante su auditorio, Díaz ha desgranado que su proyecto se erige desde la propuesta y ha enumerado algunas de las medidas que plantea, como instaurar el servicio de dentista y óptica en la sanidad pública, acabar con la listas de espera con una ley que fije tiempos máximos (dado que la demora es la "puerta de la privatización), la reducción de la jornada laboral o su plan para salir una hora antes del trabajo.

Luego, ha ironizado que en Madrid piensan que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, es un "buen gobernante", algo que ha provocado risas entre el público, para recriminar que en 13 años al frente de Galicia no hizo nada por la industria ni la cultura.

También ha llamado a desmontar el "mito" de que Galicia es "conservadora", dado que en las elecciones generales el voto progresista superó al de la derecha y reclama que, de cara al 23J, vuelva a ser así.

Eso si, ha pedido que se active la movilización no desde el miedo sino de la esperanza, porque desde el Gobierno han demostrado que pueden hacer cosas como bajar el precio de la luz aunque quedan muchas cosas por hacer.

FEIJÓO TIENE UN PROGRAMA "OCULTO"

Y es que ha insistido, como en otros mítines, que aunque los datos macroeconómicos son "muy buenos", la gente lo está "pasando muy mal" con el precio de la cesta de la compra, la subida de las hipotecas o la situación del alquiler.

No obstante, ha prometido que va a seguir subiendo el salario mínimo y que, a su vez, los sueldos también van a crecer. "No hagamos de la tristeza el modo de vida", ha demandado a sus simpatizantes.

Como viene siendo habitual, Díaz ha apelado a la gente que tiene dudas en su voto para demandarles su apoyo, dado que Sumar "cumple lo que dice". Máxime, ante una derecha que "pisotea" los derechos de los trabajadores y un Feijóo que "tiene un programa oculto", que es suprimir el impuesto a las grandes fortunas y "gobernar para los de arriba".

"No dice que va a hacer con las pensiones", ha insistido la candidata de Sumar para llamar a votar el 23J para defender la revalorización y blindar que la jubilación sea a los 65, que además debe ser anticipada para algunas profesiones como el personal de limpieza o la construcción.

COLAU: HAY QUE VOTAR A DÍAZ PARA DEFENDER LA ESPAÑA ABIERTA Y PLURAL

Por su parte, Colau ha remarcado que Díaz es la persona idónea para liderar a la izquierda alternativa al PSOE, como ha demostrado con una coalición "histórica" de una quincena de formaciones, y ha insistido en que su proyecto debe seguir sumando, sobre a quienes se han alejado de la política porque "la derecha sabe unirse".

Así, ha elogiado que la vicepresidenta segunda representa esa "ilusión y esperanza" que el país necesitaba, sobre todo a los que desde el bloque conservador quieren "amedrentar" a los progresistas "sin argumentos ni razón".

"Lo único que quieren es mantener un sistema de desigualdad, de privilegios a costa de los derechos de la mayoría social. Y no se lo vamos a permitir porque de eso va también esta campaña, de decirles que no tenemos miedo", ha enfatizado la exregidora de la ciudad condal.

Colau ha parafraseado a Díaz para demandar movilización en "positivo", "a favor de una España que afortunadamente es diversa en todos los sentidos, no solo a nivel de lenguas, culturas, naciones, sino a nivel de formas de sentir, a nivel de forma de vivir o de amar".

"Nos gusta la diversidad, no nos da miedo, al contrario, queremos celebrarla, celebrarla y ponerla en el centro y por eso hay que ir a votar en masa para celebrar y defender esa España diversa, esa España abierta y no esa España en blanco y negro que algunos quieren volvernos a traer", ha zanjado para culminar que ella tiene muy claro quien es el "adversario" que no son otras formaciones de izquierda sino la derecha.