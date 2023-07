Yolanda Díaz propone al resto de candidatos firmar un pacto "contra la censura y a favor de la libertad artística"

CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS)

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha remitido una carta al resto de candidatos a la Presidencia del Gobierno para que se comprometan a suscribir, antes de que termine la campaña electoral, un pacto "contra la censura y a favor de la libertad artística del país".

Así lo ha trasladado durante un acto en Coruña, que supone la apertura de su campaña, con candidatos de Sumar en Galicia y con la intervención, de forma sorpresiva, de la actriz Marisa Paredes. "Este es mi primer compromiso como candidata", ha enfatizado.

Concretamente, Díaz insta al resto de candidatos a suscribir un compromiso de que "la política no se tiene que meter en la creación artística" ni en los "contenidos culturales, incidiendo que la mejor forma de apoyar la libertad creativa es otorgar más derechos a los trabajadores de la cultura.

"La cultura no es clave para el país y no hay que dirigirla. Lo que hay que hacer es defenderla, que sea libre e independiente, que pueda volar", ha desgranado durante su intervención, tras recordar que ha escuchado al PP decir que tiene un compromiso con la cultura.

En esas misivas que ha enviado a las distintas candidaturas, la también vicepresidenta segunda recalca su preocupación, como ya ha expresado el sector artístico y el conjunto de la ciudadanía, tras los casos de censura que se han conocido de obras culturales, con diversas cancelaciones de representaciones teatrales o proyecciones audiovisuales.

"Creemos que la censura es un límite al que no deberíamos acercarnos y que la libertad de creación es algo que compartimos desde las diferencias ideológicas lógicas que tienen nuestrasformaciones", traslada Díaz para solicitar la firma conjunta de los candidatos de dicho pacto por la cultura, pues un acción "decidida" de un amplio conjunto de fuerzas políticas "ayudaría a calmar la inquietud ciudadana y del ámbito artístico".

Díaz ha recriminado que durante estos días el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha metido a los "ultras" en gobiernos y quiere "pisotear" con esa alianza con Vox los derechos de las mujers, de las personasl LGTBi y de la cultura, pero ahora tiene la oportunidad de firmar ese pacto y demostrar que su apoyo a la cultura es firme.

PAREDES: NO HAY QUE PERMITIR QUE "ENERGÚMENOS" APLASTEN LA LIBERTAD

Por su parte, Marisa Paredes ha desgranado que ha decidido participar en este acto de Sumar porque el "país tiene que tener memoria, tiene que saber que hay que seguir adelante por encima de todo y que hay una historia que defender y que hay un momento de la lucha por la libertad".

"La libertad tenemos que sentirla nuestra, absolutamente nuestra, porque somos libres y no nos pueden quitar eso. No podemos volver atrás (...) No podemos permitir que algo tan inmenso como la libertad sea aplastada y será aplastada si dejamos que una serie de gentes y una serie de energúmenos, todos juntos, vuelvan a ocupar un sitio que nos costó tanto conseguir", ha alertado la actriz.

Paredes ha llamado la atención de que la censura en la cultura era algo que ya se pensaba "olvidado", porque costó mucho desterrarla, y ve con tristeza que "ahora vuelven a censurar, vuelven a quitar obras de teatro".

¿Cómo pueden tener tanto miedo a la libertad? Con una sensación de impunidad, que les hace pensar que son dueños del alma de la gente, que son capaces de hacer las mayores barbaridades, que no tienen un sentido moral de la vida. No conocen lo que es la moral... son unos enemigos de la libertad", ha advertido.

Por tanto, no pueden permitir que los partidarios de la censura ganen y pide ir "con toda el alma a votar" el 23J. "Nos jugamos eso, la posibilidad de seguir siendo un pueblo libre, libre de verdad, con todas sus consecuencias, no nos podemos equivocar".

A su vez, Marisa Paredes ha remarcado que hasta que murió el dictador Francisco Franco no había forma de ser mujer en España, por lo que lo único que puede decir es que "está feliz y contenta" de estar en Coruña, porque le gusta Yolanda Díaz y su proyecto.