Díaz ve como "un paso más" que España condene junto a la izquierda latinoamericana el ataque de EEUU contra Venezuela

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

La vicepresidenta segunda y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha valorado como "un paso más desde el Gobierno" la condena conjunta de España y la izquierda latinoamericana al ataque de Estados Unidos contra Venezuela.

"Hoy damos un paso más desde el Gobierno de España y condenamos, junto a los gobiernos progresistas de América Latina, la intervención de EEUU en Venezuela", ha señalado este domingo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado en alusión al comunicado conjunto remitido esta tarde por España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, después de que el Ejército de EEUU haya capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada la madrugada del sábado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que se "hará cargo" de la situación en Venezuela hasta que se decida por un sustituto aceptable.

El Gobierno de Venezuela ha denunciado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

En el comunicado colectivo, los seis países firmantes rechazan la "apropiación externa" de los recursos naturales o estratégicos de Venezuela, así como la existencia de "injerencias" en el futuro del país. Asimismo, condenan el ataque asegurando que "contravienen principios fundamentales del derecho internacional", además de constituir "un precedente sumamente peligroso para la paz y la seguridad regional" y poner "en riesgo" a la población civil.

Así las cosas, han reiterado que la situación "debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas" mediante "el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional", apelando a la "desescalada" y a la "preservación de la paz regional".