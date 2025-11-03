Los diplomáticos recurren a Sánchez ante la "indiferencia" de Albares para acabar con su reglamento "franquista"

Archivo - El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha optado por recurrir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la "indiferencia" del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para presentar un nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática que sustituya al vigente en la actualidad, de época franquista.

"Una nación moderna como la española y un gobierno progresista como el nuestro permiten que siga en vigor una norma franquista: el Reglamento de la Carrera Diplomática, del año 1955", afean desde la ADE, mayoritaria entre los diplomáticos, en una misiva remitida a Sánchez y a la que ha tenido acceso Europa Press.

En ella, se disculpan por tener que "distraer" al presidente "en su tarea de defender los intereses de España" pero explican que se ven obligados a "recurrir a su amparo ante la total indiferencia del ministro".

Como han venido haciendo con frecuencia en los últimos tiempos, desde la ADE recuerdan que actualmente sigue vigente un reglamento de 1955 que fue sancionado por Franco y que aunque con el paso del tiempo ha sido desprovisto "de varios artículos formalmente derogados" aún cuenta con "reliquias vergonzantes como los 'tribunales de honor' (a los que se dedican 11 artículos), las referencias al 'Movimiento Nacional' o a 'los territorios españoles del Golfo de Guinea y posesiones españolas en África'".

En la misiva, que firma el presidente de la ADE, Alberto Virella, los diplomáticos reconocen que les "resulta muy difícil comprender" que después de que se hayan "retirado de los inmuebles del Ministerio de Asuntos Exteriores todos aquellos elementos que pudieran evocar el pasado dictatorial" de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática, tengan que "convivir no ya con un símbolo sino con una norma franquista".

Por ello, defienden que "esta norma debe ser urgentemente reemplazada mediante la aprobación del proyecto de reglamento cuya elaboración se completó a principio de 2023". La aprobación de un nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática es una de las principales reivindicaciones de la ADE, habida cuenta de que el anterior, de 2014, fue tumbado por el Tribunal Supremo en 2017.

"El nuevo reglamento no solo será incuestionablemente constitucional sino acorde con una organización moderna, de modo que contribuya a su funcionamiento eficaz, a la rendición de cuentas y a la transparencia", defienden desde la ADE, que también ha remitido una copia de la carta a Albares.