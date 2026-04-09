Diputación de Sevilla abre hasta el 30 de abril el plazo de solicitud para sus residencias de estudiantes el curso 26/27

Archivo - Una de las residencias de la Diputación de Sevilla. - FERNANDO ALDA - Archivo

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha abierto hata el día 30 de abril el plazo de presentación de solicitudes de las personas interesadas en ingresar durante el curso 2026-2027 en sus residencias de estudiantes. El ingreso está destinado al alumnado con domicilio familiar en municipios de la provincia, que vayan a realizar sus estudios durante el próximo curso escolar.

En este sentido, se oferta por parte del organismo provincial la residencia del Complejo Educativo Pino Montano, para estudiantes de ciclos formativos de grado superior, cursos de especialización de Formación Profesional, grados universitarios y máster; la Residencia del Complejo Educativo Blanco White, para estudiantes de bachillerato internacional, bachillerato de artes, ciclo formativo de grado medio o ciclo formativo de grado superior y la Residencia de la Sociedad Sevilla Activa MP SAU, ubicada en el Complejo Educativo Blanco White, y destinada a estudiantes de ciclos formativos de grado superior, cursos de especialización de Formación Profesional, grados universitarios y máster universitario.

Tal como se consigna en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), durante estos quince días hábiles las personas interesadas van a poder aportar dichas solicitudes y también la documentación acreditativa de las circunstancias contempladas en los criterios de selección indicados.

Se trata de una convocatoria anual de ingreso de los estudiantes de la provincia en las residencias de la Diputación, gestionada a través del Área de Cultura y Ciudadanía, que incluye en esta edición novedades orientadas a la mejora y agilización de la tramitación, que tendrá que ser presentada en la Sede Electrónica de la institución: 'https://sedeelectronicadipusevilla.es/'.

En cuanto al procedimiento, este se inicia pulsando 'Alta de solicitud' en el icono 'Residencia de estudiantes'. Tras rellenar el formulario, se deberá adjuntar la documentación en formato pdf en cada uno de los cajetines identificados al efecto, firmar y presentar. Para ello, es necesario disponer de certificado digital para realizar esta tramitación.

Entre la documentación que las personas solicitantes deben aportar, está el DNI del solicitante, certificado de empadronamiento familiar, libro de familia, declaración de la renta de 2024 de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años, calificaciones académicas del solicitante obtenidas en los dos últimos cursos finalizados (23-24 y 24-25) y el certificado catastral de bienes inmuebles, de ámbito territorial nacional de los miembros de la unidad familiar (acceso en sede electrónica del Catastro en 'https://www.sedecatastro.gob.es').

La lista provisional se publicará en el Tablón Electrónico de Edictos en la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla para conocimiento de todos los interesados, a efectos de alegaciones y presentación de documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

La aprobación de la lista definitiva de ingreso en las residencias de estudiantes de la Diputación de Sevilla se efectuará mediante Resolución de la Presidencia, a propuesta de la Comisión de Admisión y será objeto de publicación en BOP y en sede electrónica.