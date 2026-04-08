Diputación de Sevilla impulsa la escena provincial con las propuestas de abril del Cipaem

Un fragmento de la obra de 'Contra Ana'. - COMPAÑÍA LA CONTRARIA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, "en su compromiso continuo por el fomento de la cultura y la vertebración del territorio a través del arte", continúa este mes de abril con la programación del Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales (Cipaem). Esta iniciativa, producida por el Área de Cultura y Ciudadanía, ofrece una oferta diversa que abarca desde el teatro para adultos y propuestas familiares hasta disciplinas como el circo, la danza, el flamenco y la música.

Durante las próximas semanas, el protagonismo recaerá en dos producciones teatrales "de alto nivel que invitan a la reflexión sobre la salud mental y la integridad ética en contextos históricos complejos", destaca en una nota de prensa. La primera de las citas correrá a cargo de la Compañía La Contraria, que presenta 'Contra Ana', recientemente galardonada como Mejor Espectáculo Revelación en los Premios Max 2025.

La obra, escrita por Alma García y dirigida por Paco Montes, aborda la anorexia nerviosa y los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) desde una perspectiva íntima y autobiográfica. El elenco, compuesto por Alma García, Carmen Climent, León Molina y Jone Laspiur, explora temas tradicionalmente tabú como el suicidio y la fragilidad emocional, cuestionando un sistema que a menudo invisibiliza el dolor.

Las representaciones tendrán lugar en Alcalá de Guadaíra, el viernes 10 de abril, en el Teatro Gutiérrez de Alba (20,30 horas); Lebrija, al día siguiente, en el Teatro Municipal Juan Bernabé (20,00 horas). Hacia finales de mes, el Cipaem llevará a los escenarios de la provincia la obra 'Música para Hitler', de la compañía Talycual Producciones. Escrita por Yolanda García y Juan Carlos Rubio --quien también asume la dirección--, la pieza recrea un episodio crítico en la vida del violonchelista Pau Casals durante su exilio en Francia en 1943.

Bajo la ocupación nazi, el músico se enfrenta al dilema ético de aceptar una invitación para tocar ante el Führer o afrontar represalias. Con un reparto de excepción integrado por Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Daniel Muriel y Marta Velilla, la obra se representará en Mairena del Alcor el viernes 24 de abril, en el Teatro Municipal Calixto Sánchez. El sábado 25 de abril, la misma obra se representará en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra de Utrera.

Con esta programación, la Diputación de Sevilla "reafirma su apuesta por una cultura accesible y de calidad, acercando grandes producciones nacionales a los ciudadanos de la provincia", concluye la nota de prensa.