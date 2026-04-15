Diputación de Sevilla inicia las catas del undécimo 'Premio Vinos y Licores de la provincia' con 96 muestras a concurso

Imagen del encuentro previo del XI Premio Vino y Licores de la Provincia de Sevilla, impulsado por la Diputación. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha organizado, a través de Prodetur, para este miércoles y jueves, 15 y 16 de abril, las catas del XI Premio 'Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla', en colaboración con la Asociación de Productores del sector, en el que participan los mejores vinos y licores del territorio. En este acto, un total de 96 muestras, procedentes de 18 bodegas y destilerías, concurren a esta undécima edición de unos galardones que tienen como objetivo "impulsar el conocimiento, la comercialización y el posicionamiento de estos productos, así como promover su vinculación con la oferta turística de la provincia".

Según ha informado la institución provincial en una nota, el panel del jurado, integrado por profesionales del ámbito de la enología, la sumillería, la gastronomía y la comunicación especializada, será el encargado de seleccionar, mediante el sistema de cata a ciegas, los mejores vinos y licores en las distintas categorías del concurso.

Con carácter previo al inicio de las catas, en la tarde de este pasado martes 14, Prodetur ha celebrado un encuentro en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla en el que participaron miembros del jurado, representantes de las bodegas y destilerías concursantes, entidades colaboradoras de la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla' y responsables municipales.

Durante este acto, que ha contado con la participación del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, se ha desarrollado una cata de vinos y licores maridada con una selección de productos de la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla'.

La cata estuvo conducida por cuatro mujeres vinculadas a la enología, concretamente, Begoña Amurrio, de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo; Flores Arias, sumiller responsable de vinos y cavas de la sección Rincón del Gourmet, de El Corte Inglés de Sevilla; Ana Linares, sumiller y propietaria de la Vinacoteca Lama la Uva, de Sevilla; e Isabel Salgueiro, gerente del Restaurante Oído Cocina.

Para Rodríguez Hans, este encuentro, que según la Diputación ha facilitado el intercambio entre los distintos agentes implicados en el desarrollo del sector, "nos permite compartir, y sobre todo, reconocer el trabajo que hay detrás de cada vino y cada licor. Un trabajo que habla de tradición, de innovación y de compromiso con la calidad".

OCHO CATEGORÍAS EN DOS MODALIDADES

Bajo este contexto, ha explicado que el concurso se estructura en dos modalidades, vinos y licores, con un total de ocho categorías que responden a la diversidad y singularidad de la producción del territorio, atendiendo a sus características y procesos de elaboración.

Los productos participantes, elaborados en la provincia de Sevilla y con una producción mínima establecida, pertenecen a empresas adheridas a la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla', impulsada por Prodetur para la promoción de la agroindustria local.

Por otro lado, el jurado de este XI Premio está integrado por más de una veintena de profesionales del sector, entre personal experto en enología, sumillería, gastronomía y comunicación especializada.

Así, en este panel figuran especialistas como Almudena Sainz de la Maza, de la Academia Sevillana de la Gastronomía y Turismo; Ana Linares, sumiller y propietaria de la Vinacoteca Lama La Uva; Antonio Barrios, enólogo y director comercial de Bodegas Familia Fernández Rivera; Antonio Suárez, sumiller del Restaurante ESHS; Begoña Sauci, enóloga y propietaria de Bodegas Sauci; Carolina Jurado, sumiller del restaurante 12 Tapas.

Asimismo, también participan el director de la Escuela de Hostelería Heliópolis Sevilla, Cayetano García; el vicepresidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla, José Manuel Mayo, entre otros. Los galardones del XI Premio 'Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla' se darán a conocer en un acto público que tendrá lugar el próximo mes de mayo.

Tras la entrega, Prodetur desarrollará una campaña específica de promoción para dar visibilidad a los productos reconocidos, tanto entre la ciudadanía como en el ámbito profesional, reforzando su presencia en acciones gastronómicas y canales especializados.