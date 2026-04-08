Diputación de Sevilla mejora el seguimiento del plan contra mosquitos del Virus del Nilo con un visor online de datos

Foto de familia de la reunión técnica de seguimiento del plan contra los mosquitos del VNO. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha acogido este miércoles una reunión de carácter técnico sobre las novedades y mejoras introducidas en el Plan de Vigilancia y Control de Vectores Transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO) de cara a los trabajos de primavera-verano. Entre ellas, destaca la puesta en marcha de un nuevo visor online, en el que se unifican los datos que los técnicos de Tragsatec que trabajan sobre el terreno comparten a diario con el personal de 15 ayuntamientos, en cuyo entorno periurbano se actúa con este plan integral.

Estos municipios son los de mayor riesgo entomológico y, a diferencia de 2025, podrán consultar en una única interfaz datos que son clave para conocer la situación en cada momento, adelantarse a los distintos escenarios y reforzar la prevención, como puntos revisados por jornada, existencia o no de aguas estancadas, presencia de larvas y tratamientos realizados, explica el organismo provincial en una nota de prensa.

Durante la reunión, se ha explicado el acceso y las funcionalidades del nuevo visor online. También se han puesto en común y resuelto dudas sobre el uso de esta herramienta y sobre la interpretación de los informes de zona que semanalmente también se remiten a cada uno de los ayuntamientos, con los que hay una coordinación y cooperación permanente: Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Almensilla, Palomares del Río, La Puebla del Río, Coria del Río, Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Lebrija.

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha dado la bienvenida a los asistentes, agradeciendo el esfuerzo de todos los técnicos, que fue determinante para lograr que en 2025 se redujera la presencia de mosquitos y detectar precozmente la circulación del VNO, que se ciñó al final del verano.

Este año, las circunstancias son distintas porque hay más presencia de agua, aunque Domínguez ha confiado en que el éxito "se multiplique" gracias no solo al "esfuerzo económico" que está haciendo la Diputación, sino a la "experiencia acumulada y a la previsión con la que se está trabajando".

En este sentido, ha afirmado que la institución provincial seguirá estando a disposición de los ayuntamientos, aunque se trata de un problema de salud pública que excede las capacidades técnicas y económicas de los ayuntamientos, las competencias de éstos y de la propia Diputación, porque el insecto "no entiende de términos municipales". En tanto que los tribunales se pronuncian de nuevo, la Diputación seguirá actuando en esta zona de la provincia marcada como de especial seguimiento.

COOPERACIÓN PARA LLEGAR A MÁS COLECTIVOS

Durante la reunión técnica y de cara ya a los datos que se comparten con la ciudadanía, se han abordado las actualizaciones hechas en la web y la app de ControlM, el canal para que la población pueda informarse sobre los mosquitos, el nivel de alerta o las medidas de prevención que pueden tomar para reducir focos de cría y prevenir picaduras. La app para el móvil permite configurar avisos para recibir notificaciones personalizadas.

Los responsables del plan de la Diputación han pedido la colaboración de los ayuntamientos en la difusión de ControlM para que desde sus redes sociales y a través de otros canales animen a sus vecinos a consultar la web y descargarse en el móvil la app, como instrumento clave para conocer la situación en cada momento y contar con información veraz sobre las medidas que individualmente pueden tomar.

También se ha pedido colaboración para programar charlas y jornadas de formación destinadas colectivos de interés en cada municipio, como jardineros o agricultores.

Para finalizar la reunión, se ha abordado la situación del citado plan en este momento y las previsiones del mismo para las próximos meses, con el progresivo aumento de los equipos trabajando sobre el terreno. Esta reunión técnica se enmarca en la estrategia de la Diputación para cooperar con los ayuntamientos y con el resto de colectivos implicados y lograr una mayor eficacia de las medidas puestas en marcha para controlar los mosquitos que pueden transmitir el VNO.

La experiencia acumulada en 2025 ha permitido introducir ajustes en los procedimientos y en los sistemas de información, con el objetivo de ganar agilidad en la compartición de información y en la planificación de actuaciones. La institución provincial desarrolla este plan a través de un contrato, con dos años de vigencia, con Tragsatec y un presupuesto de 6 millones de euros.