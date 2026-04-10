Diputación de Sevilla publica las bases de ayudas para cultura destinadas a ayuntamientos por un total de 1,2 millones

Imagen de recurso acerca del Festival Colonial de los Huevos Pintados de Cañada Rosal. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla ha publicado la convocatoria de subvenciones del Servicio de Cultura para el Fomento de Recursos Culturales correspondiente al ejercicio 2026. Esta convocatoria, que cuenta con una partida presupuestaria global de 1.200.000 euros, tiene como objetivo reglar la concesión de fondos destinados a la gestión y dinamización cultural de los municipios de la provincia.

El plazo para la presentación de solicitudes de forma telemática comenzará este lunes, 13 de abril, y permanecerá abierto durante 15 días hábiles. Las ayudas se dividen en dos líneas: programación de actividades culturales y sostenimiento de personal técnico de apoyo, detalla la Diputación en una nota de prensa.

La convocatoria se estructura en dos sublíneas de actuación diferenciadas para cubrir las necesidades operativas de las entidades locales. Por un lado, 'Actividades culturales', dotada con 738.000 euros. Estos fondos se destinan a la organización de certámenes de artes escénicas, artes plásticas, programas cinematográficos y fomento de la lectura. Las ayudas máximas por solicitante podrán alcanzar los 30.000 euros, con una cofinanciación mínima por parte del ayuntamiento del 20%.

Por otro, 'Sostenimiento de personal de apoyo técnico', que cuenta con 462.000 euros. Esta línea está orientada a la contratación o mantenimiento de los profesionales técnicos que gestionan las áreas de cultura municipales.

El procedimiento de concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva. Según las bases publicadas, los criterios de baremación priorizan a los municipios con menor población. En el caso de las ayudas para personal técnico, los municipios de menos de 1.000 habitantes y las Entidades Locales Autónomas (ELA) podrán optar a una financiación de hasta el 100% del coste del servicio. Para el resto de municipios menores de 20.000 habitantes, la cuantía se ajustará a las escalas técnicas detalladas en la convocatoria.

Se establece un abono anticipado del 75% tras la resolución de concesión y el 25% restante una vez presentada la justificación pertinente. En cuanto a la ejecución, los proyectos subvencionados deberán desarrollarse dentro del año natural 2026 (hasta el 31 de diciembre).

Las entidades beneficiarias dispondrán hasta el 31 de marzo de 2027 para presentar la documentación justificativa de la actividad realizada. Esta línea de subvenciones tiene como propósito administrativo facilitar a las entidades locales de la provincia de Sevilla la disposición de recursos técnicos y financieros para su gestión cultural. A través de este marco regulador, se busca homogeneizar el acceso a la programación cultural en el territorio y dar soporte a la estabilidad laboral de los profesionales del sector en los ayuntamientos de menor capacidad económica y poblacional.