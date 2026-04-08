Diputación de Sevilla renueva su colaboración económica con el deporte olímpico y paralímpico en la provincia

Diputación otorga subvenciones para el deporte olímpico y paralímpico. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla prepara el lanzamiento de tres convocatorias de subvenciones que posibilitarán la renovación de la colaboración institucional con el deporte sevillano y que, con el visto bueno del equipo de gobierno provincial, tienen ya en marcha sus bases reguladoras específicas.

El Área de Cultura y Ciudadanía destina 300.000 euros, el 50% más que en la pasada edición, para apoyar económicamente el desarrollo individual y el rendimiento deportivo de personas deportistas de modalidades deportivas no profesionales olímpicas y paralímpicas nacidas o empadronadas en municipios de Sevilla, incluida la capital, que hayan destacado en el ámbito competitivo durante la temporada 2024-2025 o el año natural 2025 (según temporada deportiva), informa en una nota de prensa.

Otros 70.000 euros, el 40% más que en la anterior temporada, está dirigido al apoyo económico para instituciones sin ánimo de lucro, destinadas a fomentar la promoción de la igualdad de género en el deporte sevillano. Las acciones estarán destinadas a promover la participación de las mujeres y/u hombres en la modalidad deportiva correspondiente con marcado carácter de género, rompiendo la brecha de género, así como diversificando la práctica deportiva en ambos sexos.

Por último, por un importe de 527.000 euros, la Diputación colabora en el fomento de las actividades físicas entre los jóvenes, especialmente entre las mujeres y las escuelas deportivas, que desarrollan los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas de la provincia, mediante ayudas destinadas a sufragar gastos salariales de personal especializado, concretamente para el sostenimiento de técnicos deportivos o dinamizadores deportivos.

Además, en el ámbito cultural, la Diputación aporta 481.000 euros, una cuantía que en los últimos dos años se ha multiplicado por más de cuatro, para colaborar en la financiación de las inversiones que realicen los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas para la adquisición y mejora de los equipamientos e instalaciones de sus archivos municipales.

Las convocatorias, que en el caso de la orientada a los archivos municipales es en régimen de concurrencia competitiva, se publicarán en breve en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), requisito indispensable para que la Diputación abra el período de presentación de solicitudes.