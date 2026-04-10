La Diputación de Sevilla reúne a expertos y responsables públicos en las V Jornadas de Haciendas Locales

V Jornadas de Haciendas Locales en la Casa de la Provincia de Sevilla. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación ha acogido este viernes la celebración de las V Jornadas de Haciendas Locales, organizadas por el Área de Empleado Público bajo la coordinación de José Manuel Farfán Pérez, Tesorero General de la institución provincial y del Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal (Opaef).

Según ha indicado la institución provincial en una nota, se trata de un foro de carácter técnico impulsado por la Unidad de Formación Continua del Área de Empleado Público la Diputación de Sevilla para el debate y la actualización de conocimientos en materia de gestión económico-financiera en el ámbito local.

Las jornadas, dirigidas a funcionarios y funcionarias de habilitación nacional, personal al servicio de las áreas económicas de las entidades locales y responsables políticos, se consolidan después de esta quinta edición.

Este año, el encuentro ha estado orientado al análisis de la situación actual de las entidades locales tras la aprobación de las liquidaciones presupuestarias del ejercicio 2025 y ante el escenario de aplicación de las reglas fiscales previstas para 2026, con el fin de que profesionales y responsables políticos compartan conocimientos, experiencias y criterios técnicos.

En las mesas han participado tanto expertos en la gestión financiera de las administraciones locales, como responsables del Ministerio de Hacienda y miembros del Ministerio Fiscal, con el objetivo principal de ofrecer un espacio de reflexión y puesta en común sobre el impacto de estas medidas, la sostenibilidad financiera en el contexto actual y las posibles novedades legislativas en materia presupuestaria y financiera.

En este sentido, se han abordado cuestiones clave, como el control financiero en las haciendas locales y el análisis de las responsabilidades penales vinculadas a las funciones interventora y de tesorería, aspectos de especial relevancia para la gestión pública local. En la apertura de las jornadas ha participado la diputada de Hacienda, Inmaculada Márquez, junto a José Manuel Farfán.

Tras ello, la primera mesa ha abordado la 'Situación actual de las haciendas locales. Análisis e impacto de las reglas fiscales. Novedades normativas para el ejercicio presupuestario 2026', con la intervención de Luis María Temes Castrillón, Director General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial del Ministerio de Hacienda.

A continuación, Manuela Fernández Álvarez, Fiscal Penal de la Audiencia Nacional, ha profundizado en las "Responsabilidades penales en la función interventora y de tesorería", destacando los principales riesgos y obligaciones en este ámbito.

Tras la pausa, Gabriel Hurtado López, Subdirector General de Estudios Financieros de las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, ha expuesto la ponencia titulada "Estabilidad presupuestaria y regla de gasto. La reactivación de las reglas fiscales. Destino del superávit. Obligaciones de suministro de información. Medidas de apoyo financiero en el marco de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria".

Por su parte, Eva Mota Sánchez, Viceinterventora del Ayuntamiento de Chiclana, ha abordado "El control financiero en la actualidad. Medidas a implementar", poniendo el foco en los mecanismos de supervisión y mejora de la gestión económica.

La jornada ha concluido con la mesa redonda "Medidas financieras. Escenario 2026. Fondos europeos", moderada por José Manuel Farfán Pérez, en la que han participado también los ponentes Luis María Termes, Gabriel Hurtado y Eva Mota, generando un espacio de intercambio y análisis sobre los retos y oportunidades que afrontan las haciendas locales en el corto y medio plazo.