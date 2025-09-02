La diputada de Compromís en el Mixto avisa que no apoyará la quita de deuda si no se compensa a la Comunidad Valenciana

Archivo - La diputada de Compromís Águeda Micó interviene durante un pleno extraordinario, en el Congreso de los Diputados, a 9 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Su voto es clave dado que se requiere mayoría absoluta y vuelve a evidenciarse discrepancias entre los dos diputados de la formación

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha advertido que solo apoyará el proyecto de ley de quita de deuda a las comunidades autónomas en el Congreso si el Gobierno accede a introducir una compensación a la infrafinanciación valenciana.

De esta forma, ha avisado de que deja abierta la opción de no apoyar la medida y vuelve a evidenciar discrepancias con su compañero de formación que sigue adscrito en Sumar, Alberto Ibáñez, quien ha reclamado mejorar en 7.000 millones más la condonación de la deuda valenciana, pero que no pondrá en peligro el proyecto normativo si se limita a la cifra inicial estipulada por el Ministerio de Hacienda.

Fuentes del entorno de la diputada en el Mixto confirman a Europa Press que rechazan el planteamiento inicial del Gobierno y que su voto a favor depende de que se acepten sus reivindicaciones.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Micó ha afirmado que va a desplegar una negociación propia respecto a la quita de deuda autonómica. Al ser una ley orgánica, se requiere mayoría absoluta (176 votos) para su convalidación, lo que hace clave la posición de la diputada de Compromís, ya que el Gobierno no puede perder aliados.

MICÓ CRITICA LA "CIFRA DISCRECIONAL" DEL GOBIERNO

En este sentido, ha criticado que el planteamiento de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respecto al endeudamiento valenciano es injusta y "muy discrecional", deslizando con ello su oposición al anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros que, a su juicio, deja a la Comunidad Valenciana a la cola de la quita de deuda.

Es más, ha reprendido que el Gobierno plantee como un "regalo" una quita de 11.200 millones para Valencia cuando el 80% de la deuda viva de esta comunidad procede de la infrafinanciación.

Frente a ello, ha exigido como condición para dar apoyo a que se acepte la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcule la deuda derivada de la infrafinanciación en todas las comunidades autónomas, con el objetivo de articular mecanismos que acaben con ella.

"Lo que no queremos es que el Estado en su conjunto nos haya quitado a los valencianos 47.000 millones de euros y que ahora nos quieran hacer un regalo de nuestro dinero, del dinero que nos toca. (...) Esto no tiene ningún sentido y tenemos que arreglar la infrafinanciación", ha enfatizado Micó.

También ha cargado contra la actitud del PP y del presidente valenciano, Carlos Mazón, al recalcar que con la oposición a la quita de deuda solo hace "seguidismo" de su homóloga en Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Con su paso al Grupo Mixto, Micó no está sujeta a la disciplina de voto de Sumar y dejó claro que su posición iba a ser exigente con el Gobierno para defender los intereses valencianos.

IBÁÑEZ ADMITE LAS DISCREPANCIAS CON SU COMPAÑERA

Mientras, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha revelado que el Gobierno ha rechazado las alegaciones que presentaron los ministros de Sumar para aumentar en 18.000 millones la quita de deuda valenciana. Por ello, ha avanzado que lo pedirán vía enmienda durante la tramitación en el Congreso del proyecto de ley.

No obstante, Ibáñez ha subrayado que no se va a oponer a esta ley orgánica en caso de que no se acepten sus propuestas, dado que no es su "estilo" tirar "leña al fuego" y que la política no puede consistir en líneas rojas. "Voy a intentar que no sean 11.200 sino puedan ser 18.000 pero entre 11.200 y cero no tengan duda que estaré con los 11.200 millones", ha razonado.

De hecho, ha reconocido que en este punto tenía discrepancias con su compañera Micó respecto de la estrategia para mejorar la condonación de deuda para la Comunidad Valenciana.