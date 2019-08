La diputada Malena Contestí rompe con el partido socio de Vox en Baleares, acusado de financiación irregular

Publicado 06/08/2019 14:38:35 CET

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Malena Contestí ha decidido romper todo vínculo con Actúa Baleales, el partido socio de la formación de Santiago Abascal en el Archipiélago y con el que se presentó a las elecciones generales, después de las informaciones que apuntan a una supuesta financiación irregular de sus dirigentes antes de los comicios del 28 de abril.

El digital 'Ok Diario' ha publicado este martes que miembros de la dirección de Actúa Baleares aprovecharon las donaciones de particulares para la campaña electoral para recibir sueldos camuflados en forma de asesorías simuladas.

El presidente de la formación y cabeza de lista al Parlament, Jorge Campos, ya ha rechazado esta acusación, que ha achacado a "una rabieta de alguien que no ha salido elegido".

NO LE HAN DADO LAS EXPLICACIONES QUE PEDÍA

Sin embargo, la diputada por las islas Malena Contestí ha reconocido en declaraciones a Europa Press no sentirse "cómoda" formando parte de Actúa, ya que no ha recibido las explicaciones que pedía y desconoce si las acusaciones de financiación irregular son ciertas o no. Así las cosas, ha preferido romper todo vínculo con la formación.

Contestí renuncia así al puesto de vicepresidenta de Comunicación de Actúa y ha enviado ya un burofax a la organización pidiendo su baja como afiliada. Sin embargo, continuará con su trabajo como diputada y miembro de Vox en el Congreso, donde es vicepresidenta de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad, portavoz en la Comisión de Política Territorial y Función Pública y portavoz adjunta en la de Industria y Turismo.

"Lo único que me interesa es cumplir con mi trabajo sin ningún tipo de irregularidad, aunque esta sea solo aparente", ha explicado a Europa Press incidiendo en que desconoce si la financiación irregular de Actúa es cierta o no pero, en cualquier caso, quiere continuar con su labor parlamentaria sin este tipo de sombras.

SEGUIRÁ EN EL CONGRESO, YA DENTRO DE VOX

"Para seguir cumpliendo con mi acta de una manera limpia no puedo seguir en un sitio donde no me siento cómoda con ciertas informaciones y noticias --ha argumentado--. Lo más limpio ha sido presentar mi dimisión".

Según ha detallado, Contestí tuvo oportunidad de hablar directamente con Campos y quedaron en una futura conversación para recibir explicaciones. Sin embargo, dado que las sospechas no han cesado, ha decidido remitir un burofax comunicando su desvinculación completa con la formación.