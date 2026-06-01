Diputado de ERC replica a Rufián que el partido no es su plataforma personal: "La paciencia tiene un límite"

Archivo - Jordi Salvador, en una ruda de prensa con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Trabajo de ERC en el Congreso, Jordi Salvador, ha querido dejar claro que el partido no puede ser la "plataforma personal" de su portavoz Gabriel Rufián, ni aceptar sus "ultimátums", y ha lanzado un aviso: "La paciencia tiene un límite".

En un mensaje en la red social 'X', Jordi Salvador ha comentado una información en la que se habla de las condiciones de Rufián para repetir como cabeza de lista de ERC, entre ellas contar con un equipo de confianza y tener margen de maniobra para decidir la política del partido en Madrid.

Y el diputado de ERC ha salido al paso pidiendo "respeto para su grupo parlamentario y para su partido: "En política y en la vida hay una norma básica: respeto. Respeto al equipo del grupo (cargos electos y técnicos) en Madrid, al partido y a la militancia", sostiene.

Según ha remarcado, "ERC no es ninguna plataforma personal ni un espacio de ultimátums" y ha mostrado su disposición a exponer sus críticas en público. "Si hace falta, algunos hablaremos en público y se acabará la tontería. La paciencia tiene un límite", ha remachado.