Diputado de Més exige a Robles abortar la construcción en Palma de un almacén para albergar 75 toneladas de explosivos

El diputado de Sumar Vicenç Vidal, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

Vicenç Vidal se pregunta si el Ministerio quiere convertir Mallorca en un "gran portaviones" para el control militar del Mediterráneo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Més per Mallorca en el Congreso adscrito al grupo Sumar, Vicenç Vidal, ha exigido al Ministerio de Defensa que anule el proyecto para construir un polvorín en la base aérea de Son Sant Joan, con una capacidad prevista para almacenar hasta 75 toneladas de explosivos.

Durante una rueda de prensa este jueves en la Cámara Baja, Vidal ha expresado su "indignación" por esta infraestructura, con un coste previsto de 1,8 millones de euros, contemplada por el departamento que dirige Margarita Robles al suponer un riesgo, dado que la base colinda con núcleos de población urbana y el aeropuerto de Palma, el tercer aeródromo con mayor volumen de tráfico del país.

Vidal ha enfatizado su preocupación por el plan de levantar un "almacén de bombas" en esta base aérea y ha avanzado una batería de iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones al Ministerio de Defensa.

De esta forma, va a registrar una serie de preguntas escritas al Gobierno, así como preguntas orales en la Comisión de Defensa del Congreso. Además, registrará la solicitud de comparecencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en la comisión mixta sobre insularidad y tiene el compromiso del grupo plurinacional de interpelar sobre esta asunto a la ministra en caso de que comparezca en el Congreso y las respuestas de su departamento no les satisfagan.

"¿VA A SER MALLORCA UNA GRAN BASE DE DRONES?"

Vidal ha reconocido su "preocupación" y "malestar" por este almacén de explosivos en la base aérea de Son Sant Joan, que estaría culminado el próximo verano, y ha dejado clara su oposición por el peligro que puede implicar por la cercanía a viviendas como la zona de Sa Casa Blanca o Sant Jordi.

También ha alertado de que este polvorín no puede estar próximo a una infraestructura "crítica" como el aeropuerto de Palma, y carece de sentido ubicarlo en una base área cuya principal función es la de Salvamento Marítimo, es decir, que carece de aeronaves de combate.

Por este motivo, ha denunciado "falta de transparencia" por parte del Ministerio de Defensa, al que reclama esclarecer si existen planes de alterar la finalidad de la base aérea de Son Sant Joan para convertir Mallorca en un "gran portaviones" o una base "de drones" para el control militar del Mediterráneo.

"¿Por qué se construye una infraestructura para almacenar bombas que van destinadas a helicópteros, al Eurofighter, al F-18 o a drones, cuando estos actualmente no están en la base militar de Son San Joan?", se ha cuestionado el diputado de Més, quien ha acusado a Defensa de "esconder información".

PREOCUPACIÓN POR LA DERIVA DE DEFENSA EN LAS ISLAS

Vidal ha reprochado al Ministerio de Margarita Robles que este "no es el anuncio que esperaba la ciudadanía balear", que viene empujando para que se refuerce la labor de salvamento marítimo, con vistas a socorrer por ejemplo a migrantes irregulares en el Mediterráneo, o ceder acuartelamientos para construir viviendas públicas o extender zonas de protección medioambiental.

"No queremos estas infraestructuras en Mallorca, queremos que el Ministerio de Defensa dé marcha atrás", ha proclamado el parlamentario, quien ha criticado la deriva de este departamento en Baleares.

Así, ha expresado también su rechazo a los planes del Ministerio de apropiarse otras 145 hectáreas de alto valor natural y patrimonial en Cap del Pinar, la cesión del puerto de Mahón para actividades de la OTAN y el permiso para que el portaviones estadounidense "nuclear" Gerald R. Ford recale en Mallorca.

Unos movimientos que le generan inquietud ante el actual contexto internacional y teme que haya una "escalada" del uso militar en el archipiélago.