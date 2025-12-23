Diputado de Sumar exige más cambios en el Gobierno, una comisión de investigación sobre PSOE y financiación autonómica

Archivo - El diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, durante la comisión de la dana, en el Congreso - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito al grupo plurinacional de Sumar, Alberto Ibáñez, ha exigido este martes una comisión de investigación sobre los casos de corrupción en el PSOE donde desfilen todos sus secretarios de Organización y ha emplazado a Pedro Sánchez a introducir más cambios en el Gobierno, apuntando a la titular de Vivienda, y a promover un nuevo modelo de financiación autonómica antes de marzo.

En rueda de prensa en el Congreso, Ibáñez ha defendido que el asunto clave para el Gobierno en este 2026 debe ser "vivienda, vivienda y vivienda" y, para ello, "la ministra que compite para llevarse más carbón que el niño malo de la clase", en alusión a Isabel Rodríguez, debería comenzar el nuevo curso, entre otras cuestiones, financiando la compra masiva de vivienda para ampliar el parque público de viviendas.

En este punto, y sobre la remodelación que ha traído consigo la salida de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el diputado de Compromís ha reconocido que le hubiera gustado que relevasen a más ministras --en referencia velada a Rodríguez-- pero ha apuntado que no tira la toalla y que quizá los Reyes le traigan una "sorpresa".

En todo caso, ha recalcado que con el tema del Gabinete de Ministros y Ministras el problema no es el quién sino el qué. "El problema no es el perfil de los ministros y ministras, sino su falta de ilusión a la hora de impulsar políticas valientes", ha manifestado, incidiendo en que el PSOE tiene que iniciar el próximo año "con ganas y con propuestas" para cumplir con el acuerdo de investidura y para frenar el ascenso que está experimentando Vox en las urnas.

"HAY QUE DIRIMIR EL GOLFERÍO"

Otro de los temas fundamentales para Compromís es la lucha contra la corrupción y, en este sentido, ha pedido a los socialistas que "sean inteligentes" y comiencen el año reactivando la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' que registraron tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán y que aún no han pedido llevar a debate del Pleno del Congreso.

"Hay que dirimir qué es golferío, qué es guerra sucia contra el Gobierno y qué es corrupción sistémica", ha resumido Ibáñez, quien exige de entrada la comparecencia de los secretarios de Organización del PSOE, incluyendo José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

A su juicio, a esta cuestión ya se "llega tarde". De hecho, el Congreso creó una comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' que se cerró sin conclusiones y sin llegar a citar ni al exministro Ábalos ni a su ex asesor.

Es más, Ibáñez ha llegado a advertir que en el caso de que el PSOE no promueva ya esa comisión de investigación, Compromís se muestra abierto a apoyar cualquiera de las posibilidades, incluso si la presenta el PP. "Esto es serio", ha avisado.

Y, en tercer lugar, Ibáñez ha reclamado al Gobierno que, antes de marzo, presente una nueva propuesta de financiación autonómica, una de las exigencias habituales de la formación valenciana para que de una vez se ponga fin a la "infrafinanciación" de su Comunidad. Ese calendario implicaría debatir esta cuestión antes incluso de las elecciones andaluzas en las que se presenta la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero.