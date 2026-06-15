El diputado de Sumar investigado en el Supremo defiende la "legitimidad de las contrataciones" y rechaza irregularidades

El diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné (i) a su llegada al Tribunal Supremo, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) - El diputado de Sumar En Comú Podem en el Congreso Félix Alonso ha defendido este lunes como investigado en el Tribunal Supremo "la legitimidad de las contrataciones" que aprobó cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona) y ha descartado haber cometido irregularidades.

Así se ha expresado, según han relatado fuentes de la defensa a Europa Press, en un interrogatorio en el que ha respondido a todas las partes de la causa en la que se le investiga por un presunto delito de prevaricación en relación con la adjudicación directa de contratos a varias empresas durante su etapa como alcalde de la localidad entre los años 2011 y 2019.

Las mismas fuentes han enfatizado el hecho de que, en ese periodo, Altafulla multiplicó su población "aproximadamente por tres", por lo que su ayuntamiento "se vio obligado a afrontar estas nuevas necesidades con una plantilla funcionarial insuficiente y severamente limitada".

Es en este contexto, continúan, que se produjeron las contrataciones del "jurista de prestigio reconocido" Salvador Milà y del despacho Sinergia, "integrado por profesionales especializados en urbanismo, derecho administrativo y medio ambiente".

Unas contrataciones que, de acuerdo con las mencionadas fuentes, "responden exclusivamente a criterios de especialización técnica, experiencia profesional y confianza", y no a "consideraciones de naturaleza política o partidista".

La Sala de lo Penal decidió en abril abrir causa a este diputado de la Cámara Baja tras recibir una exposición razonada de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de la localidad tarraconense de El Vendrell, que había abierto diligencias previas.

Esta investigación gira en torno a la contratación llevada a cabo por el consistorio del que era alcalde Cantorné --ahora aforado por su condición de diputado-- con empresas sin sujetarse, supuestamente, a la normativa debida.

A TRAVÉS DE CONTRATOS MENORES

A la vista de la información recibida, los magistrados de la Sala de lo Penal del TS indicaron que Cantorné, "presumiblemente, para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era, acudió a una dinámica de contratación a través de la figura del contrato menor, con lo que eludía los requisitos de publicidad".

"Y permitía la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario, en lugar de acudir al procedimiento correspondiente, en ocasiones, incluso, sin acudir a procedimiento alguno, con lo que, en principio, podemos considerar que hay indicios que apuntan a los elementos de un presumible delito de prevaricación administrativa", agregaron.

Los magistrados precisaron que no significa que limiten la instrucción a ese delito, porque "esa irregular manera de contratar ha ido acompañada de una dinámica de facturación para hacer pago de los servicios, que no cabría descartar que pudiera apuntar a algún tipo de irregularidad, si así resultase del ritmo de la investigación".

Por ello, resolvieron que deben incoarse diligencias "con la finalidad de confirmar, en su caso, ampliar la existencia de los indicios que se han venido indicando, como de descartarlos, si ese fuere el resultado de la investigación".

Fuentes de los Comuns trasladaron a Europa Press al conocer la apertura de la causa que confían plenamente en la presunción de inocencia del diputado.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó investigar al diputado de ERC en el Parlament y 'exconseller' de Interior Joan Ignasi Elena como cooperador necesario de un presunto delito de prevaricación por el que se investiga a Alonso en el Supremo.