Diputado de Vox llama "gilipollas" y "nazi" a otro de Sumar alegando que son insultos que recibió su compañero expulsado

Mensaje del diputado Carlos Flores (Vox) llamando "gilipollas" "nazi" a otro de Sumar - EUROPA PRESS

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Carlos Flores Juberías ha usado su cuenta en la red social X para tachar de "gilipollas" y de "nazi" al parlamentario de Sumar Nahuel González, alegando que esos mismos insultos fueron recibidos por su compañero José María Sánchez García antes de ser expulsado este martes del hemiciclo por encararse con una letrada y con la presidencia de la Cámara.

En la misma red social, Nahuel González comentó el episodio de Sánchez García asegurando que había sido expulsado del pleno por "violento" y dijo no recordar otro precedente de un palamentario invadiendo la zona de la presidencia del Congreso.

"Tú lo que eres es un gilipollas, un ignorante, un asesino y --de propina-- un nazi", le respondió Carlos Flores alegando que "son las mismas cuatro cosas que tu colega Salvador (ERC) le ha espetado a mi compañero José María Sánchez".

Según Carlos Flores, el diputado de Sumar y de IU se va a "tragar ahorita mismo" esos insultos "sin rechistar". "Porque levantarte y pedir la palabra es de fachas, y solicitar el amparo de los letrados y la Presidenta de la Cámara es de violentos", ha añadido, justificando la actuación de José María Sánchez.