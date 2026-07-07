Dirigentes del PP responden a las críticas de Sánchez a Feijóo por el absentismo laboral: "No manipule"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varios dirigentes del Partido Popular han contestado a través de la red social 'X' a las críticas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vertido sobre las palabras del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, que ha cuestionado que en los convenios de empresa se pacte que "una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar".

"Sánchez miente, como siempre", ha afirmado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que ha añadido que el jefe del Ejecutivo "está acostumbrado a premiar al que engaña y no al que trabaja, a pagar un sueldo a las Jessicas que no pisan la oficina".

"A quién madruga sí le importa el fraude, el absentismo o pagar con sus impuestos favores sexuales a un ministro", le ha espetado, "no manipule".

En este sentido se ha manifestado también el portavoz nacional de la formación, Borja Sémper, que ha lamentado la dificultad de abrir "un debate serio" sin que "se manipule". "Quienes madrugan y trabajan son los primeros interesados en COMBATIR EL FRAUDE y el absentismo para tener el derecho a una baja laboral por enfermedad cuando la necesiten sin perder derechos", ha aseverado.

"¿Cómo va a querer luchar contra el fraude y el absentismo el hermano de David Sánchez?", ha cuestionado el secretario general del partido, Miguel Tellado. "Cualquier persona que madruga entiende clarísimamente la diferencia entre una baja por enfermedad y un fraude", ha asegurado la eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial 'popular', Alma Ezcurra.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha insistido en el "problema" que supone el absentismo para "las arcas públicas" y para "los propios trabajadores". "A este Gobierno de la corrupción no se le puede tomar en serio, pero a los que madrugan sí les importa que otros se aprovechen de su trabajo", ha rematado.

También se ha pronunciado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, que ha pedido al presidente que "cese" a la ministra de Sanidad, Mónica García, "si le preocupa la salud de los españoles", y le ha instado a sentarse "con los médicos que llevan un año en huelga contra su Gobierno". "Pero entendemos que el hermano de David Sánchez no quiera oír hablar de absentismo laboral", ha añadido.

El vicesecretario de Igualdad, Jaime de los Santos, ha reprochado a Sánchez que no hable "con nadie que no sea de su séquito". "Si pisara la calle sabría lo que es asumir un trabajo que no te corresponde porque alguien comete un fraude". Unas palabras similares a las empleadas por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García: "Perseguir el fraude es defender al que se parte la espalda y al enfermo de verdad. Nosotros protegemos al trabajador. Ustedes, a sus corruptos".

En un encuentro con el Círculo de Empresarios Vascos, que reúne a los representantes de las principales empresas de Euskadi, Feijóo ha incidido en la importancia de abordar el "sorprendente" absentismo laboral. "Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y Euskadi tampoco", ha señalado.

"Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga? Si, además, la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", ha advertido.

A lo que Sánchez ha respondido que "quien llama "cáncer" a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está", a través de un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.