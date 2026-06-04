El dispositivo "complejo" en Barajas por el Papa cuenta con 300 agentes y no afectará a la operativa del aeropuerto

Agentes de la Guardia Civil durante la visita al dispositivo de seguridad para la llegada del Papa, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). El aeropuerto como uno de los puntos más sensibles del operativo q - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 agentes de la Guardia Civil participarán en labores de seguridad en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ante la visita del Papa León XIV, cuyo dispositivo "especialmente complejo" se compatibilizará con el "normal funcionamiento" y el tránsito habitual y diario de "miles de pasajeros y trabajadores".

Según ha explicado a los medios el comandante y segundo jefe de la Unidad Fiscal y de Fronteras de la Comunidad de Madrid, Enrique González Corral, desde la Guardia Civil han trabajado en los últimos meses con Aena para que el principal aeropuerto del país "no sufra ninguna alteración" ante la llegada del Pontífice a Madrid.

Será el sábado 6 de junio cuando el Papa aterrice en España y volará tres días después, el martes 9 de junio, en dirección a Barcelona para continuar su visita. "Cualquier ciudadano que vaya a tomar un vuelo los días de afectación de la visita de su Santidad no va a notar nada", ha aclarado González Corral.

El comandante ha hecho hincapié en que en el aeropuerto de Madrid se desarrollan "más de mil operaciones aeroportuarias diariamente", por lo que la Guardia Civil ha diseñado un dispositivo en el que participan más de 300 agentes "exclusivamente" en Barajas.

Este dispositivo "complejo", solo en Madrid-Barajas, lo conforman agentes de la Guardia Civil de un total de 15 especialidades, entre las que habrá unidades de subsuelo, de detección y desactivación de explosivos, de cinológica y de seguridad ciudadana, pero también agentes especiales para el control y protección del espacio aeroportuario contra drones.

González Corral ha precisado además que la Unidad Fiscal y de Fronteras de la Comunidad de Madrid se constituye como "el eje principal del dispositivo", que contará con apoyo de la Comandancia de Madrid, y se reforzará con otras capacidades de ámbito nacional. Además, será coordinado desde el centro de mando que se ha constituido en el Pabellón de Estado del aeropuerto, donde se recibirá "en tiempo real la información operativa y se coordinarán los recursos desplegados".

"Es un dispositivo que se ha diseñado bajo los principios de garantizar la seguridad de Su Santidad y del resto de ciudadanos que se encuentran en el aeropuerto bajo tres ejes: eficacia, coordinación y discreción", ha resumido el comandante.