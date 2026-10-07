Dos de los diputados de ERC dejan el Congreso y no se presentarán a las elecciones del 29N

Archivo - El líder de ERC, Oriol Junqueras, con los diputados de Esquerra en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos de los siete diputados que ha tenido ERC en el Congreso durante la decimoquinta legislatura han anunciado que no se presentarán a las elecciones generales del 29 de noviembre y que renuncian por tanto a renovar su escaño. Se trata de quienes han venido ejerciendo como portavoces de Trabajo, Jordi Salvador, y de Igualdad, Pilar Vallugera, que ya han perdido el escaño al disolverse las Cortes.

En un mensaje de redes sociales, Salvador ha anunciado que con el final de la legislatura "se cierra una etapa muy importante" de su vida y que ha sido "un honor inmenso" representar a Cataluña y a su clase bajo las siglas de Esquerra. "Los cargos se acaban. Las convicciones, no", ha resumido en un mensaje.

También Pilar Vallugera, presidenta de la comisión de Juventud e Infancia del Congreso, ha dado por terminada su etapa parlamentaria después de siete años. "Deshago las maletas, siete años después, pero no las tiro", ha escrito también en 'X', donde ha agradecido la oportunidad a electores y militantes y ha reivindicado su compromiso independentista.

Por el contrario, tanto la portavoz adjunta, Teresa Jordà, como la diputada más reciente, Etna Estrems, han expresado su voluntad de volver a concurrir. Mientras tanto, Gabriel Rufián guarda silencio pese a que, según ha indicado la dirección del partido, es el preferido para revalidar el cartel electoral.

JORDÀ, PARA LA LISTA DE GIRONA

Teresa Jordà, que formó parte de la lista que compitió con Oriol Junqueras por el liderazgo de ERC, ha anunciado que se presenta como candidata para encabezar la lista de Girona. "Mi tierra, la tierra que amo", ha señalado en un mensaje en redes sociales, en el que asegura afrontar el proceso "con ilusión, compromiso y muchas ganas de seguir trabajando".

En un vídeo, Jordà ha explicado además que está "determinada y decidida a seguir defendiendo a Cataluña desde Madrid" y ha pedido el apoyo de la militancia de ERC en las comarcas gerundenses para continuar defendiendo, entre otras cuestiones, la lengua catalana, la vivienda y los municipios de la provincia.

Por su parte, la parlamentaria Etna Estrems también ha confirmado en una entrevista televisiva que se presentará a las primarias de ERC para intentar formar parte de la candidatura por Girona y continuar en el Congreso.

Por su parte, Francesc-Marc Álvaro no ha desvelado por ahora si intentará continuar en el Congreso, aunque sí ha dedicado mensajes de despedida tanto a Vallugera como a Salvador. De la primera ha destacado que ha sido una diputada "trabajadora", "buena jurista", "patriota" y "compañera fiel", mientras que de Salvador ha dicho que es "un gran compañero y un amigo honesto" del que ha aprendido dentro y fuera del Congreso.

Esquerra ha puesto en marcha su procedimiento interno para elaborar las candidaturas a las elecciones generales. Los militantes que quieran optar a encabezar una lista al Congreso deben reunir los avales correspondientes y, si existe más de un aspirante, está previsto un proceso de primarias.