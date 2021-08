Edmundo Bal: "Todo el mundo se pone muy cenizo con Ciudadanos, pero veo ilusión en la gente que se queda"

"Imagino que ahora Toni Cantó no puede defender la eutanasia, el aborto o el matrimonio homosexual pero yo no he cambiado de opinión"

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha reconocido que "todo el mundo se pone muy cenizo con el futuro" del partido, máxime cuando las encuestas no les son muy favorables, pero él asegura ver "ilusión" en la gente que se ha quedado en la formación: "La gente se queda aquí por algo", ha manifestado.

En una entrevista con Europa Press, Bal se aferra a esa ilusión que ve en los afiliados y votantes de su partido en un momento en el que "todo el mundo pinta la cosa mal" para el futuro de los 'naranjas'.

"Las encuestas son fotos fijas que no ponen de manifiesto la situación real en la que se encuentra el deseo de los votantes --sostiene--. Veo la ilusión que tiene la gente ahora y hemos salido muy reforzados en la convención de julio".

INÉS ARRIMADAS, CANDIDATA Y LÍDER INCUESTIONABLE

A su juicio, "en la convención se trabajó mucho y se generaron iniciativas muy bonitas y válidas por parte de los afiliados que estaban en los grupos de trabajo". "El siguiente paso es convertir algunas de esas ideas en iniciativas parlamentarias", añade.

En este punto, ha querido mostrar su apoyo a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para que sea la candidata del partido a la presidencia del Gobierno. "Lo lógico es que Arrimadas sea la candidata de este partido a la presidencia del Gobierno. Es la que obtuvo un apoyo de más del 90% por parte de los afiliados, una proporción de la que no pueden presumir ni Casado ni Sánchez", ha matizado.

Asimismo, la ha descrito como una "líder incuestionable" y ha recalcado que sería "maravilloso que fuera la primera mujer del Gobierno de España".



"ME DICEN QUE AGUANTEMOS"

Bal ha querido defender los valores de su partido y ha destacado que la gente que se ha quedado en Ciudadanos es "muy comprometida". "¿Qué me dicen a mí cuando me paran por la calle? Aguanten, son ustedes más necesarios que nunca. España sería un peor país sin Ciudadanos", ha comentado.

Tras las bajas de militantes y de destacados dirigentes del partido de la etapa de Albert Rivera, se le ha preguntado si sería necesario que Cs revisara su política de fichajes y exigiera algunos estándares de calidad y fidelidad. "Habrá que confeccionar las listas contando con los mejores candidatos posibles", ha respondido el también abogado del Estado en excedencia.

Eso sí, ha recalcado que su opinión y valores no han cambiado y que seguirá pensando lo mismo cuando se vaya de la política. "Hay personas que han cambiado de opinión --ha manifestado--. Ahora Toni Cantó no puede defender la eutanasia o la ley de plazos del aborto e imagino que le parecerá mal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo no he cambiado de opinión: antes de entrar a la política ya pensaba esto, en la política pienso esto y cuando me vaya de la política seguiré pensando esto".