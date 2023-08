EH Bildu pide "abrir ya" y la cuestión territorial y apuesta por abordarla "sin prisas, sin urgencias"

Mertxe Aizpurua cree que Feijóo "ya no tiene opción" de ser presidente y ve a Sánchez "más cerca" de permanecer en la Moncloa



BILBAO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de EH Bildu en el Congreso de los Diputados Mertxe Aizpurua ha asegurado que su formación planteará, en la negociación que se abra, de cara a una eventual investidura, la "cuestión" territorial, que ha apostado por abordar "sin prisas, sin urgencias" y "haciendo bien las cosas".

Además, ha confirmado que la coalición no acudirá a la ronda de consultas del rey con los partidos para sondear su posición respecto a la investidura, a la vez que se ha mostrado convencida de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ya no tiene opción" de ser presidente del Gobierno y ve a Sánchez "más cerca" de permanecer en la Moncloa.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Aizpurua ha asegurado que la composición de la Mesa del Congreso este pasado jueves fue "un paso necesario" para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez, por lo que "algo más cerca, sí que está Pedro Sánchez" de repetir como presidente del Gobierno.

Para la diputada de EH Bildu, el paso de ayer "salió bastante favorable" para los intereses de Sánchez, "sobre todo, porque la derecha se quedó de alguna forma explicitando su soledad" ya que "pasó todo lo que pasó entre Vox y el Partido Popular", lo que reflejó, a su juicio, "una derecha debilitada en este momento". "Yo creo que era una buena noticia, era a lo que aspirábamos", ha dicho.

Por ello cree que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ya no tiene" la opción de ser presidente del Gobierno. "No la tenía antes de ayer y creo que hoy tiene muchas menos opciones, quedó especialmente debilitada la derecha" porque "salió mal en la estrategia que tenían montada".

Además, ha asegurado que su formación creía que la constitución de la Mesa "tenía que responder a una mayoría progresista" por "un interés general" por lo que en las negociaciones expuso "una serie de cuestiones técnicas que se pueden interpretar como menores". "Creo que el bien común que se le exige a la política es lo que deberíamos de tener en cuenta todos los partidos muchas veces", ha dicho.

Preguntada por si le hubiera gustado la presencia de un partido nacionalista en la Mesa de la Cámara baja, ha precisado que "no hubiese sido nada extraño". No obstante, sobre la posibilidad de que hubiera sido ocupada por un representantes del PNV, ha indicado que "esa cuestión no ha estado sobre la mesa", sino que ha formado parte de "rumores e informaciones de prensa".

"No es nuestra aspiración tener puestos, lo hemos dicho más de una vez, y a nosotros no nos interesa ser parte de la gestión, de estos órganos de gestión del Gobierno de España, en absoluto", ha añadido.

La diputada de EH Bildu en la Cámara baja confía en que no sea preciso acudir a unas nuevas elecciones generales porque "habrá legislatura y habrá investidura". "Me gustaría descartarlo. En cualquier caso, todo está tan difuso o tan difícil, que puede pasar cualquier cosa", ha apuntado.

Por otra parte, ha confirmado que EH Bildu no acudirá a la ronda de consultas con el rey de cara a una posible investidura. "Creemos que no tenemos nada que explicarle al rey que no sepa, y no esperamos nada de estas convocatorias que no dejan de ser una cuestión rutinaria", ha argumentado.

NEGOCIACIÓN REAL

Además, ha asegurado que tras la constitución de la Mesa del Congreso "ahora empieza la negociación real" con el objetivo de recabar los apoyos para la investidura, en la que también "entrará" EH Bildu, ha confirmado.

Entre las cuestiones que planteará su formación, además de las de ámbito social, destaca "el tema territorial" que "debe abrirse ya". "Esta legislatura debe ser la que abra caminos en ese sentido, esto es lo que nos ha pedido la sociedad vasca. Esperemos que esta legislatura sea la que abra las puertas, la que abra caminos, en este sentido. Caminos que han estado cerrados durante décadas y décadas y a los que hay que ponerles una senda de evolución", ha defendido.

Según Mertxe Aizpurua, el tema territorial es "una cuestión pendiente" porque "hay una cuestión estructural en el Estado español, que viene desde 1978, donde, de alguna forma, se dibujó este Estado de las autonomías que era el 'café para todos' y no responde a las necesidades de Euskal Herria ni tampoco soluciona los problemas para el resto".

Tras advertir de que "es una cuestión pendiente" que "no deja de existir por no hacerle caso", ha añadido que "viene a estar en el meollo de la cuestión de muchísimas interferencias y problemas que se suscitan en el Estado español". "Esto es lo que hay detrás y es a lo que hay que ponerle solución. Lo vamos a hacer sin prisas, sin urgencias pero paso a paso y haciendo bien las cosas", ha adelantado.

NO VE EN ESTAS LEGISLATURA UN REFERÉNDUM DE INDEPENDENCIA

La diputada ha indicado que EH Bildu no va a "explicitar" qué es lo que quiere, porque tiene "una forma de negociar que ha dado muchos y muy buenos resultados". "Somos muy discretos a la hora de negociar y, hasta que no tenemos atadas las cosas, no acudimos a los medios de comunicación ni para hacer órdagos ni para arrogarnos medallas", ha señalado.

Respecto a un posible referéndum de independencia, ha asegurado que no lo ve "en esta legislatura". "Qué quieres que te diga, creo que no lo ve nadie y creo que sería engañarnos si dijéramos lo contrario. Creo que hay que abrir caminos, hay que hacer mucha pedagogía democrática en el Estado español", ha dicho, para destacar que el discurso de ayer de la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, "va en ese sentido".

PLURINACIONALIDAD

"Creo que esta va a ser la legislatura de la plurinacionalidad, de que se tome en cuenta la realidad que han dibujado las urnas. Si miramos la fotografía del hemiciclo, veremos que la presencia de las naciones en el Estado es, además de importante, determinante, y esto el Estado español lo tiene que tomar en cuenta", ha añadido.

Además, considera que "en el tema de la cuestión nacional", hay asuntos que se deben "hacer en común" con el PNV, porque "no es una cuestión de partido, no son cuestiones partidistas". "Es la mayoría social del pueblo vasco la que se debe reflejar, y para esto tiene que haber unidad, al menos en los objetivos y en el camino, hay que acompasar los caminos para conseguir llegar a un término", ha señalado.

Mertxe Aizpurua ha afirmado que la cuestión territorial "afecta" a un país, por lo que "naturalmente que debemos de llegar a acuerdos entre el PNV y EH Bildu para que esto sea fructífero".