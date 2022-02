EH Bildu rechaza la reforma laboral "light" y dice que el apoyo de Cs es una herida en el bloque de la investidura

BILBAO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha insistido en su rechazo a la reforma laboral "light" y, en vísperas del pleno para su convalidación, mantiene "la mano tendida" para recuperar los derechos "arrebatados" a los trabajadores. Además, ha reconocido que el respaldo de Ciudadanos a este decreto ley supondrá "una herida en el bloque de investidura", pero no "una fractura definitiva".

En una entrevista concedida a TVE, Matute ha afirmado que se podría contar con los votos para derogar la reforma laboral y, si no se aborda, no será por "falta de voluntad" de su formación. "Mantenemos la mano tendida para recuperar los derechos arrebatados y nivelar la balanza entre los que mandan y los trabajadores", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que EH Bildu persistirá en el compromiso que adquirió con sus votantes "de empujar para llevar a efecto la derogación íntegra de la reforma laboral". "Lo que se nos presenta aquí es una reforma parcial, una reforma light de la reforma, no una derogación", ha insistido.

Tras asegurar que han mantenido una "interlocución constante" con el Ministerio de Trabajo, ha lamentado que no haya llevado a una "negociación real porque no han querido", ya que no se ha aceptado ninguna de sus reclamaciones como las indemnizaciones a 45 días, recuperar los salarios de tramitación y la autorización administrativa para ERE. "No dañan a ningún trabajador. Tendrán que explicar por qué no lo aceptan", ha añadido.

A su juicio, se va a perder "una oportunidad histórica" para derogar la reforma laboral. "Si los 'hombres de negro' de Bruselas han decidido que eso es ir demasiado lejos, lo honesto sería explicarlo", ha emplazado.

APOYO CIUDADANOS

Oskar Matute ha admitido que el posible apoyo de Ciudadanos a la convalidación de la reforma laboral acordada entre el Gobierno, los sindicatos UGT y CC.OO. y patronal, supone "una herida en el bloque de investidura", aunque ha puntualizado que "no significa que haya una fractura definitiva".

"Vamos a trabajar para rehacer el bloque de izquierdas. Si se apoyan en partidos de derechas dudo que la clase trabajadora vaya a ganar mucho", ha advertido

El diputado de EH Bildu ha asegurado que "los derechos sociales y laborales, los avances en derechos y libertades vienen siempre de la mano de las políticas de izquierdas, nunca de la mano de fuerzas de derechas o de las élites".

"Como dimos la palabra de ser un freno y un dique de contención de la derecha y la extrema derecha, haremos todo lo posible para rehacer el bloque de investidura. Eso sí, sin renunciar a nuestros principios, sin tragarnos la palabra dada, siendo fieles con lo que decimos y siendo coherentes con lo que decimos", ha concluido.