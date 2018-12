La Ejecutiva de Ciudadanos define este miércoles su fórmula para pactar con PP en Andalucía y que PSOE no bloquee

Publicado 05/12/2018 7:32:13 CET

Después trasladará su planteamiento a ambos partidos, con los que prevé un proceso de negociación largo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de Ciudadanos se reunirá este miércoles en Madrid con el objetivo de definir cuál es la fórmula que plantea en Andalucía para forjar un pacto con el PP que dé lugar a un "Gobierno de cambio" en esta comunidad y que no sea bloqueado por el PSOE.

El encuentro se producirá dos días después de la reunión que los trece miembros del Comité Ejecutivo Permanente mantuvieron en Sevilla, con la participación también del candidato del partido a la Junta de Andalucía, Juan Marín, tras las elecciones autonómicas del domingo.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, propuso en Sevilla que Marín se postule como candidato a ser investido presidente y que el PP y el PSOE actúen con "responsabilidad" y permitan la formación de un Gobierno "limpio, nuevo y renovado" de Cs.

En el encuentro de la Ejecutiva nacional, integrada por 37 miembros, se analizarán las distintas opciones para poder configurar ese nuevo Ejecutivo andaluz. Por ahora, ni PP ni PSOE se muestran dispuestos a secundar el plan de la formación naranja, que pretende liderar el Gobierno pese a haber recibido menos votos y escaños que los otros dos partidos.

Los argumentos de Ciudadanos para defender su posición es que en su caso ha duplicado su porcentaje de voto en estos comicios respecto a los de 2015, mientras que socialistas y 'populares' han perdido apoyo. Además, sostiene que el liderazgo no lo pueden asumir formaciones que tienen problemas en los tribunales por casos de corrupción.

PREFIERE DEJAR A VOX FUERA DE LA ECUACIÓN

Otra razón con la que justifica que PSOE y PP, con 33 y 26 escaños, conviertan en presidente al candidato de un partido con solo 21 diputados es que el cambio político debe producirse "desde el centro y desde la moderación", que es su forma de decir que prefiere que Vox quede fuera de la ecuación.

"Nosotros estamos llamando a pactar con el PP y a que el PSOE no bloquee para que no tengan que jugar los extremos y para que sea un cambio desde el centro con opciones moderadas", ha dicho Villegas este miércoles en declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha señalado que entre Cs y Vox "hay claras diferencias" y que su partido apuesta por "el europeísmo y la defensa de las libertades". "Nosotros vamos a las elecciones europeas con (Emmanuel) Macron y Vox se hace fotos con (Marine) Le Pen", ha apuntado.

EL PSOE NO ESTARÁ EN EL NUEVO GOBIERNO

De momento, Ciudadanos negociará con la premisa de que en el PSOE no estará en el próximo Gobierno autonómico. Además, su planteamiento inicial es que ese Gobierno no incluya a "los partidos perdedores" y que esté presidido por Juan Marín y no por el candidato del PP, Juanma Moreno.

"Vamos a ver si el PP negocia con nosotros con esas condiciones y si el PSOE no bloquea esa posibilidad", ha afirmado el secretario general del partido naranja.

Una vez que Ciudadanos haya presentado su planteamiento concreto ante los medios este miércoles, se lo explicará también cara a cara a los negociadores del PP y del PSOE. Aunque cree que el proceso de negociación será largo y que se debe afrontar con "paciencia, tranquilidad y frialdad", Villegas ha asegurado que "si es por Cs, el cambio en Andalucía está asegurado".