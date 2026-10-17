La Ejecutiva del PSOE nombra a Rebeca Torró nueva portavoz tras la dimisión de Montse Mínguez

La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, durante la Conferencia Política del PSPV-PSOE, en la Universidad de Alicante, a 19 de septiembre de 2026, en Alicante, Comunidad Valenciana (España). - Roberto Plaza - Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva Federal del PSOE ha designado a la secretaria de Organización del PSOE Rebeca Torró nueva portavoz del partido, tras la dimisión en la víspera de Montse Mínguez, en plena polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja.

La Ejecutiva, reunida este sábado en Fuenlabrada (Madrid) donde celebrará el Comité Federal que va a ratificar las listas electorales para las generales del 29 de noviembre, también ha cubierto el resto de puestos que dejó vacante Mínguez en la dirección del partido.

Así, ha designado a la presidenta de PSOE, Cristina Nabrbona, nueva secretaria de Estudios y Programas y al hasta ahora diputado Javier Alfonso Cendón, nuevo secretario general del Grupo Parlamentario Socialista.