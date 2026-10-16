Montse Mínguez anuncia que "da un paso atrás" en política tras la polémica por los pisos de su pareja

1126178.1.260.149.20261016181647 Archivo - La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, que iba a ser cabeza de lista al Congreso por Lleida, ha anunciado este viernes que "da un paso atrás" en política tras la polémica por las propiedades inmobiliarias de su pareja, dando a entender su renuncia a repetir como diputada del Congreso.