Montse Mínguez anuncia que "da un paso atrás" en política tras la polémica por los pisos de su pareja

Sigue en directo la actualidad política en España

1126178.1.260.149.20261016181647
Vídeo de la noticia
Archivo - La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 16 octubre 2026 18:40
Seguir en

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, que iba a ser cabeza de lista al Congreso por Lleida, ha anunciado este viernes que "da un paso atrás" en política tras la polémica por las propiedades inmobiliarias de su pareja, dando a entender su renuncia a repetir como diputada del Congreso.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado