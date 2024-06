Elecciones europeas 2024 | ¿Qué documentos tengo que presentar en la mesa electoral?

MADRID, 03 May. (EUROPA PRESS)

Los ciudadanos españoles están llamados a votar este domingo 9 de junio para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. En España, se formarán más de 58.000 mesas electorales y como suele ser habitual, vuelven a surgir ciertas dudas de última hora.

¿QUÉ DOCUMENTOS TENGO QUE PRESENTAR EN LA MESA ELECTORAL?

Para poder ejercer su derecho a voto en las elecciones europeas es obligatorio presentar ante la mesa un documento de identificación original en el que aparezca tu foto, de acuerdo con la web electoral del Parlamento Europeo.

Los documentos que puedes presentar para identificarte ante la mesa son: DNI, pasaporte o carnet de conducir, con la obligación de presentar los documentos originales, ya que la mesa no admite fotocopias. Además, para estos comicios también es posible identificarse ante la mesa a través de la aplicación miDGT o con la tarjeta de residencia (en el caso de ciudadanos de la Unión Europea que la posean).

¿PUEDO VOTAR CON EL DNI CADUCADO?

Sí. Para identificarse ante la mesa electoral es necesario hacerlo presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte o el carnet de conducir. Dichos documentos deberán incluir siempre una fotografía del titular para que sea posible su identificación.

Por tanto, no importa que los documentos identificativos presentados ante la mesa estén caducados, lo único a tener en cuenta es que se deben presentar los documentos oficiales.

¿CÓMO SABER DÓNDE TENGO QUE IR A VOTAR?

Existen varias formas de saber en qué colegio y mesa electoral nos corresponde acudir a votar. Una de ellas es la tarjeta censal, un documento que envía la Oficina del Censo Electoral y que indica el número de la mesa donde tenemos que votar y el colegio electoral correspondiente.

Además, si no te es posible consultar tu tarjeta censal o no la has recibido, puedes consultar tus datos de inscripción y tu mesa electoral en la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los votantes cuentan con un plazo de ocho días para consultar el censo y presentar reclamaciones para pedir un cambio de mesa, aunque sólo dentro de la misma demarcación electoral, de acuerdo con la web del Parlamento Europeo.

¿A QUÉ HORA ABREN Y CIERRAN LOS COLEGIOS ELECTORALES?

Para las elecciones europeas del próximo 9 de junio los colegios electorales abrirán desde las 9:00 horas hasta las 20:00, mismo horario que en todas las jornadas electorales.

Sin embargo, los miembros de las mesas electorales son convocados una hora antes, a las 08:00, con motivo de formar las mesas, y una vez finalizada la jornada electoral, deben permanecer en el recinto para el recuento de votos.