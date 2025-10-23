Elma Saiz asegura no haber presentado "ninguna liquidación de gastos" al PSOE

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ofrece declaraciones a la prensa tras asistir a una reunión a la que están convocados los representantes de las principales plataformas digitales.- Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que nunca ha presentado una liquidación de gasto al PSOE, que hacer anticipos de caja es algo común en las empresas, y que no hay que confundirlos con una "financiación irregular del Partido Socialista".

La ministra ha confirmado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, que no ha cobrado gastos de representación del Partido Socialista porque "nunca" ha presentado una liquidación de gastos, pero ha incidido en diferenciar estos cobros del dinero negro.

"La liquidación es algo normal que no tenemos que confundir con la irregularidad o con el dinero negro y yo creo que está clara la diferenciación", ha apuntado.

Saiz ha insistido en la diferencia entre una liquidación y "la irregularidad", especificando que estos gastos deben estar justificados, con contrafactura y con "todos lo visos de la intervención", a diferencia del dinero negro.

Asimismo, la socialista ha destacado el comportamiento de su partido "en lo que tiene que ver con cualquier atisbo de corrupción" y ha asegurado que la formación socialista tiene un código ético y colabora con la justicia, además de que actúa con contundencia y exige responsabilidades.