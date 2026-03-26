Elma Saiz confía en Sánchez ante la inminente crisis de Gobierno: "Acierta siempre"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios su llegada a la clausura de un acto en el Centro Económico y Social. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha elogiado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y al de Presidencia, Félix Bolaños, como dos "grandes políticos y gestores" ante la inminente crisis de Gobierno que va a acometer el presidente Pedro Sánchez y ha mostrado su confianza en la decisión que tome asegurando que "acierta simpre".

Saiz ha hecho estas declaraciones ante los cambios que debe acometer Sánchez por la salida de su 'número dos' la todavía vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que va a dejar el Gobierno para centrarse en su candidatura para presidir la Junta de Andalucía.

En declaraciones a los medios a la entrada a un acto en la sede del Consejo Económico y Social, ha subrayado que se trata de una prerrogativa del jefe del Ejecutivo. "El presidente seguro que acierta en sus decisiones", ha indicado al ser interrogada sobre si espera ser promocionada a vicepresidenta.

A continuación, sobre la posibilidad de que Sánchez otorgue más protagonismo a Cuerpo y Bolaños, dice que ambos son "dos grandes profesionales, grandes políticos y grandes gestores" y ha señalado que los dos ministerios, junto al resto del Gobierno, están respondiendo a "no pocos desafíos". Considera además que ambos ministros son "grandes personas", ha apuntado.

Saiz ha insistido en que, a su juicio, Sánchez "siempre acierta" y dice que esta decisión se conocerá "cuando sea el momento" y por boca del presidente "que es como tiene que ser", ha zanjado.

REMODELACIÓN ANTES DEL FIN DE SEMANA

La reorganización del Gobierno se ha precipitado después de que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, convocase las elecciones autonómicas para el próximo 17 de mayo, varias semanas antes de lo previsto.

En Moncloa calculan que la decisión se tomará de inmediato, entre esta tarde y el viernes, pero solo Sánchez conoce los detalles de la remodelación. El presidente suele comunicar esta decisión mediante una declaración desde Moncloa, previa al acto solemne en el que los nuevos ministros juran el cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela.