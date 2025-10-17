Elma Saiz dice que el Gobierno no está preocupado por la comparecencia de Sánchez en el Senado: "De ninguna manera"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). Una semana más la oposición ha sometido al Gobierno a una sesión de control que se ha- Fernando Sánchez - Europa Press

Asegura que el presidente "da siempre todas las explicaciones" y está comprometido con la transparencia y con la rendición de cuentas

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dice que el Gobierno no está preocupado por la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo día 30 de octubre en la Comisión de investigación que se está desarrollando en el Senado sobre el llamado 'caso Koldo'.

Así lo ha afirmado la ministra durante una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, donde al ser preguntada si hay preocupación en el Ejecutivo por esta comparecencia, ha exclamado: "De ninguna manera". Según la titular de Seguridad Social, Pedro Sánchez "da siempre todas las explicaciones" porque, asegura, ese ha sido siempre el compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas.

La ministra ha añadido que la transparencia es un "ejercicio diario" del Gobierno del que forma parte y también del presidente. En cuanto a si tiene preocupación por la presencia en los tribunales del exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, Elma Saiz ha precisado que el PSOE tiene un "compromiso firme, rotundo, contundente contra cualquier atisbo de corrupción".

RESPETA LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, QUE TRABAJE LA JUSTICIA

Ha asegurado que la actitud de su partido siempre ha sido de "colaboración máxima con la justicia" y ha pedido dejar que trabaje ésta y "respetar los procedimientos judiciales".

No obstante, ha señalado que son "muy conscientes" de que este asunto preocupa a la ciudadanía y por ello propusieron un plan estatal contra la corrupción y también han mostrado la actitud de "colaboración, respeto, transparencia y verdad".

La ministra también ha sido preguntada por el "estupor" que le produce al juez del Tribunal Supremo que instruye el 'caso Koldo' porque se mantenga la presencia de José Luis Ábalos en el Congreso. A este respecto, ha dicho respetar "muchísimo" la labor de los jueces y no ha querido analizar el "sentimiento de estupor de un juez".

No obstante, ha querido matizar que la parece muy importante "el respeto a la separación de poderes, el respeto a la labor judicial".