Irene Montero ve "evidente" la corrupción en el PSOE y critica que Sánchez no sepa hacer frente a la "guerra judicial"

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos Irene Montero considera "evidente" que existe corrupción en el PSOE y cuestiona que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea "incapaz" de hacer frente a la "guerra sucia judicial"

En los pasillos del Congreso, Montero ha respondido así al ser preguntada por si cree que el exministro José Luis Ábalos, diputado adscrito al Grupo Mixto, debería dejar su escaño, así como por la reforma legislativa que reclama al Congreso el juez del 'caso Koldo' Leopoldo Puente para que impida a Ábalos ser diputado.

A este respecto, la también exministra de Igualdad ha señalado que es tan "evidente" que en España hay jueces "haciendo política" como que hay "corrupción" en el PSOE, y ha puesto en valor la necesidad de que "una izquierda fuerte sea capaz de hacer frente al golpismo judicial y también de gobernar sin corrupción".

CUANDO TOCARON A PODEMOS, MIRARON "PARA OTRO LADO"

Montero ha recordado que cuando esa "guerra sucia judicial y mediática" iba contra Podemos o contra las feministas, los sectores progresistas españoles no sólo "la estaban legitimando" sino que también "miraban para otro lado porque les beneficiaba electoralmente".

Y ha hecho este recordatorio porque le parece "increíble" que ahora que están "tocando" al PSOE con esa "guerra judicial", el presidente no sólo se fuera en su día "cinco días a descansar", sino que su respuesta a la misma sea "la nada" porque es "incapaz" de hacerle frente.

"En estos años los sectores progresistas han estado más preocupados con acabar con la izquierda y de meter en un cajón al movimiento feminista que de hacer frente al golpismo judicial y a esos sectores reaccionarios que están haciéndole la guerra a la democracia", ha concluido.