El Gobierno afea al PP que cite a Sánchez al día siguiente del funeral de la dana para "tapar sus vergüenzas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

Sánchez responderá a las preguntas de los senadores porque no tiene "nada que ocultar", según Moncloa

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno considera que el PP ha elegido la fecha del jueves 30 de octubre para citar a declarar al presidente Pedro Sánchez a la 'comisión Koldo' del Senado por ser el día siguiente al funeral de Estado por las víctimas de la dana que arrasó Valencia hace un año. En todo caso, Sánchez tiene previsto responder a todas las preguntas de los parlamentarios porque no tiene "nada que esconder".

Fuentes del Consejo de Ministros consideran que de este modo pretenden "que las vergüenzas se tapen", por la responsabilidad que achacan al PP y en concreto al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en la catástrofe que provocó 229 muertos.

En ese sentido retan a los populares a que presenten "los tickets" y aclaren lo que hizo Mazón el día de las inundaciones, antes de acudir al Cecopi a última hora de la tarde. Además tachan de "performance impresentable" y "espectáculo" que el PP haya decidido convocar a Sánchez, aunque insisten en que saldrá reforzado de la comparecencia.

La Cámara Alta, donde los de Alberto Núñez Feijóo cuentan con mayoría absoluta, ha anunciado esta misma mañana la fecha elegida para interrogar al jefe del Ejecutivo sobre todas las ramificaciones del caso de presunta corrupción que implica al exministro José Luis Ábalos, su exasesor ministerial Koldo García Izaguirre y el exsecretario de Organización, Santos Cerdán.

Finalmente se ha conocido el día exacto después de que Feijóo adelantara que le llamarían en el mes de octubre, una decisión que tomaron en el PP tras la publicación del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desvelaba pagos de Ábalos por valor de 95.000 euros de origen desconocido. "Usted es el máximo responsable de todo, está tan pringado como ellos", le espetó entonces el líder del PP.

"UNA BAJEZA MORAL"

En la misma línea fuentes de Moncloa reprochan que la fecha elegida por el PP esté tan pegada al funeral de Estado que ni siquiera deja "un ciclo informativo" para dar visibilidad a un acto de esta entidad, un año después de la catástrofe. En Ferraz, piensan que es "una bajeza moral" que tiene la intención de "tapar" el funeral de la dana para que tenga la menor visibilidad posible.

En todo caso, el presidente Sánchez, tiene la intención de responder a las preguntas que planteen los senadores, según trasladan fuentes gubernamentales que defienden que no tienen nada que esconder.

En Moncloa y en Ferraz se desvinculan por completo del caso, aseguran que las cuentas del partido están cuadradas y no existe corrupción en el partido, sino que se trata de un caso de presuntas irregularidades del que tendrán que responder únicamente los implicados.