Embajada EEUU emite alerta de seguridad alegando el aumento de agresiones sexuales a jóvenes estadounidenses en España

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Estados Unidos en España ha emitido en su página web oficial una alerta de seguridad alegando que se ha producido un aumento de "agresiones sexuales contra jóvenes visitantes y estudiantes estadounidenses en toda España" y ha emplazado a los jóvenes norteamericanos a aumentar las medidas de precaución durante su estancia en España.

"El Ministerio del Interior de España informa de un constante incremento en el número de agresiones sexuales a nivel nacional durante los últimos cinco años. Esto incluye un aumento en las agresiones sexuales contra jóvenes visitantes y estudiantes estadounidenses en toda España", explica en su alerta informativa la legación diplomática norteamericana.

Security Alert #Spain The Spanish Ministry of Interior reports a steady increase in the number of sexual assaults nationally over the past five years. This includes a rise in sexual assault against young U.S. citizen visitors and students throughout Spain. https://t.co/SjkLSD0BDP