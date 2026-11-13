La Embajada de Ucrania asegura que nadie de Núcleo Nacional ha recibido instrucción militar en la Brigada Azov

Cartel en la sede de Núcleo Nacional, en Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Ucrania en España ha asegurado este viernes que nadie del grupo ultraderechista Núcleo Nacional ha recibido "ningún tipo de instrucción ni entrenamiento militar" en la 12ª Brigada de Fuerzas Especiales Azov de la Guardia Nacional, ni tampoco "prestan servicio en esta unidad".

En un comunicado, la Embajada ucraniana ha defendido la "valentía y resistencia excepcionales" de los militares que conforman la Brigada Azov, recordando su papel durante el asedio de Mariúpol y en misiones de combate en la región de Donetsk, recordando que han "defendido a Ucrania y a toda Europa frente a la agresión rusa".

La Embajada ha emitido este comunicado tras la operación de la Policía Nacional con 14 miembros de Núcleo Nacional detenidos, y después de que en el sumario del caso figure un informe policial que apunta a que miembros de esta organización habrían recibido formación paramilitar en Ucrania.

En un auto, la magistrada titular de la plaza número 1 de Instrucción de Gijón acordó la suspensión de actividad, la clausura de locales y el bloqueo de contenido digital en redes sociales y de la cuenta bancaria para los detenidos de Núcleo Nacional.

Estas medidas se suman a las que ya se habían impuesto a los principales miembros que pasaron a disposición judicial en Gijón, consistentes en la prohibición de salir del territorio nacional, con retirada del pasaporte, y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, todos los viernes.

La magistrada considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas, este último atribuido a todos los investigados.

En relación con las armas, la información facilitada precisa que la atribución del delito de tenencia ilícita no se fundamenta en las armas de fuego intervenidas, puesto que casi todos los investigados disponen de licencia y estas contarían con la correspondiente guía, sino en la intervención de distintas armas prohibidas, entre ellas puños americanos y pistolas táser.

La Policía Nacional difundió este jueves imágenes de las más de veinte armas de fuego intervenidas a Núcleo Nacional, señalando que también se había incautado de gran cantidad de munición y multitud de armas blancas, táseres o defensas extensibles, así como de diferente parafernalia de corte radical supremacista.

La investigación de la Comisaría General de Información (CGI) asegura que Núcleo Nacional captaba y adoctrinaba a jóvenes y menores de edad para incitarles a realizar "acciones de odio, discriminación e incitación a la violencia contra otros colectivos vulnerables".

En el marco del operativo policial desplegado el 6 de noviembre se llevaron a cabo 14 detenciones en Madrid (5), Valladolid (2), Asturias (3), Guadalajara (1), Pontevedra (1), Burgos (1) y Alicante(1), además de doce registros, entre ellos, la sede central de la formación en Madrid. Se les imputó los delitos de asociación ilícita y odio contra distintos colectivos vulnerables y de ideología antagónica.

La investigación de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional también ha reflejado que militantes de este grupo neonazi recibió formación paramilitar en Ucrania.