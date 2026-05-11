El empresario que dio 100.000 euros a 'Alvise' rechaza declarar como procesado por presunta estafa con criptomonedas

Archivo - El empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', ofrece declaraciones a la prensa al salir de declarar en el Tribunal Supremo, a 11 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', el empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, ha rechazado declarar como procesado ante el juez de la Audiencia Nacional que le investiga por presunta estafa piramidal a través de una plataforma de criptomonedas.

Así lo han confirmado jurídicas a Europa Press este lunes tras la declaración indagatoria a Romillo y a otros nueve procesados en la causa que investiga al empresario como presunto cabecilla del entramado que ideó la supuesta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).

Las mismas fuentes han expuesto que, la mayoría de citados se han acogido al derecho a no declarar, si bien se han mostrado no conformes con los delitos que se les achacan. Uno de ellos sí ha declarado solo a su defensa y para desligarse de MIC, han señalado las fuentes.

'CryptoSpain' se encuentra en prisión provisional desde el pasado noviembre por esta causa, una medida adoptada para "evitar el riesgo de fuga y de reiteración delictiva".

FINANCIAR PARTE DE LA CAMPAÑA DE 'ALVISE', SEGÚN LA POLICÍA

El magistrado instructor José Luis Calama calificó a Romillo como presunto cabecilla del entramado de la supuesta estafa piramidal a través de la plataforma de inversión en criptomonedas.

Además, acordó el procesamiento de los diez procesados y les impuso una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. Les procesó por estafar presuntamente más de 185 millones, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a 3.062 inversores, entre ellos representados por Aránguez Abogados.

En la causa abierta en el Tribunal Supremo por la presunta financiación ilegal del partido de 'Alvise', Romillo declaró como investigado que entregó 100.000 euros al eurodiputado para la campaña electoral de las últimas elecciones europeas, confirmando así lo que había expuesto antes ante el juez Calama, mientras que el político reconoció haber recibido el dinero por dar una charla sobre libertad financiera, pero negó haberlo usado para los comicios.

La Policía Nacional aseguró en un informe que el dinero que recibió el eurodiputado por parte del empresario fue para "financiar parte de la campaña electoral" y vio "evidente" que 'Alvise' buscaba "fondos opacos".