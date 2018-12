ERC apoya la senda de déficit por petición de Torra, que también intenta tramitar sus Presupuestos

Publicado 20/12/2018 14:00:08 CET

Subraya que la reunión entre Sánchez y Torra es "muy positiva" frente a los "discursos incendiarios" de PP, Ciudadanos y Vox

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha explicado que su formación va a apoyar la senda de déficit del Ejecutivo de Pedro Sánchez "sobre todo" por que así se lo ha pedido el por Gobierno catalán que, ha recordado, también está intentando "tramitar" sus propios Presupuestos para 2019.

El dirigente independentista vinculaba así la votación que va a tener lugar este jueves en el Congreso con el futuro de las cuentas públicas del Govern, que a su vez está buscando que Catalunya En Comú no contribuya a impedir su tramitación en el Parlament.

La senda de déficit va a salir adelante en el Congreso con el respaldo de los independentistas catalanes y el resto de partidos que apoyaron la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa, un acuerdo para el que el líder de Podemos y socio de En Comú, Pablo Iglesias, ha dicho haber trabajado mucho. Eso sí, aunque el Congreso respalde la senda, el Senado la tumbará la próxima semana con la mayoría absoluta del PP.

En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Rufián ha insistido en que su apoyo a los objetivos de estabilidad de Pedro Sánchez no debe interpretarse como un futuro 'sí' a los Presupuestos que presente en enero. "No tiene nada que ver", ha dicho, recalcando que su voto de este jueves también persigue que no se diga que "por culpa de ERC este país no tira hacia delante a nivel social".

SE TIENE QUE VALORAR EL GESTO

"Se tiene que valorar este gesto de hoy", ha advertido, antes de remarcar que ha sido el Gobierno catalán quien les ha pedido que voten a favor de la senda de déficit y de apuntar que "allí también se están intentado tramitar los Presupuestos".

Preguntado por la reunión que mantendrán este jueves los presidentes Sánchez y Torra, Rufián ha señalado que es "muy positivo" y "tremendamente sano" que, en democracia, "hable gente que representa tantas cosas". Además, ha remarcado que esa cita es un "espejo" en que le mirarse "frente a los discursos incendiarios" del PP, Ciudadanos y Vox, a los que se ha referido como "los tres ultras".

Por otra parte, el portavoz adjunto de ERC ha reiterado que es "una provocación" que Sánchez reúna al Consejo de Ministros en Barcelona "precisamente" este viernes, cuando se cumple un año de las elecciones autonómicas. No obstante, ha hecho un llamamiento al "civismo" por parte de "todos", incluidas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y se ha mostrado convencido de que el "pueblo catalán demostrará una vez más su pacifismo".

Por último, Rufián ha mostrado su "respeto" a la decisión adoptada por los políticos presos por el 'procés' de dejar su huelga de hambre, una protesta que ha insistido, ha sido "tremendamente digna, valiente y decente". "Un abrazo a sus familias, que ahora estarán mucho más tranquilas", ha concluido.