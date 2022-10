ERC asegura que la eventual salida de Junts del Gobierno catalán no afectará a su relación con el PSOE

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este martes que la eventual salida de Junts del Ejecutivo catalán, no afectará a sus relaciones con el PSOE en la Cámara Baja.

Este ha sido la única referencia que ha hecho Rufián a Junts en la rueda de prensa que ha ofrecido antes de la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Preguntado si sus relaciones con los socialistas se verán condicionadas por una eventual ruptura del Ejecutivo de coalición que ERC aún tiene con Junts, Rufián se ha limitado a responder con un escueto "no".

Y, después ha rechazado decir nada más sobre los exconvergentes, con su habitual argumento de que los catalanes no quieren ver a estos dos partidos hablando todo el rato de sí mismos. "Me pongo en el lugar de alguien en Cataluña que esté preocupado por el paro o por la inflación y que ve siempre a los mismos hablando de sí mismos y me da pavor", ha comentado.