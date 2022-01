ERC critica que Moncloa vete a medios "que hacen preguntas"

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado este miércoles que Moncloa vete a medios de comunicación que "hacen preguntas" y "hacen periodismo". "Me parece mal", ha dicho en rueda de prensa.

La polémica se ha suscitado por una convocatoria informativa de Presidencia del Gobierno sobre los fondos europeos a la que no fueron invitados medios como Abc, Cadena Cope, Onda Cero, El Mundo, La Razón, The Objective, Libertad Digital y las agencias Europa Press, Servimedia y Colpisa, entre otros.

Al ser preguntado en el Congreso por este asunto, Rufián ha admitido que no conoce los detalles del caso pero de entrada le parece "mal" vetar a" medios que hacen preguntas, que hacen periodismo y que no hacen juicios de valor ni son altavoces de intereses de otro tipo". "Los que ha citado lo son, son medios de comunicación, y me parece mal, pero no tengo más información", ha añadido.