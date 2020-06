ERC y la CUP prefieren no votar el suplicatorio de Laura Borràs para no 'retratarse' a favor o en contra

El Pleno del Congreso dará vía libre al Supremo a investigar a la portavoz de Junts con los votos de PSOE, PP, Vox y CIudadanos

Esquerra Republicana y la CUP se inclinan por no participar este jueves en la votación del Pleno del Congreso sobre el suplicatorio que ha pedido el Tribunal Supremo para investigar a la portavoz de Junts, Laura Borràs, evitando así tener que retratarse con un 'sí' o un 'no', dos opciones que no les convencen plenamente.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de ambas formaciones independentistas, 'levantar las manos' en la votación es la opción que cuenta con un mayor consenso entre los dos partidos, ya que así evitarían apoyar la apertura de una causa que Borràs atribuye a razones políticas y tampoco votarían en contra de que se investigue un presunto caso de corrupción.

Y es que el Supremo quiere que el Congreso levante el fuero a Borràs para poder determinar si incurrió en delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

PODRÍA SUMARSE BILDU

A esta posición de no participar en la votación podría sumarse EH Bildu. De hecho, ni ERC ni la coalición abertzale se pronunciaron sobre este tema en la primera oportunidad que tuvieron. Fue la semana pasada en la Comisión del Estatuto de los Diputados, en la que Junts y el PNV se quedaron solos votando en contra.

En todo caso, el suplicatorio saldrá adelante con toda seguridad ya que cuenta con el apoyo de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.

Unidas Podemos se abstuvo en la comisión por considerar que el Supremo no había respetado la suspensión de los plazos judiciales decretada por la pandemia del coronavirus al impulsar el suplicatorio en pleno estado de alarma. Sin embargo, para este jueves han anunciado que sí apoyarán el suplicatorio en el Pleno para no impedir una investigación sobre corrupción, pero avisando a la vez de que estarán vigilantes para que Borràs sea investigada con todas las garantías.

En cualquier caso, dado que la votación es secreta, puede haber diputados que se desmarquen de la consigna oficial de la coalición de izquierdas.

La votación en el Pleno era la primera oportunidad que tenía la CUP para posicionarse en este asunto, puesto que la formación antisistema catalana no forma parte de la Comisión del Estatuto de los Diputados.

NO HABRÁ UNIDAD INDEPENDENTISTA

Ante esta tesitura, todo indica que la unidad de acción del independentismo catalán que reclamó la propia Borràs no se dará ni en la comisión ni en el Pleno, porque Junts, socios de gobierno de ERC, repetirá en su rechazo al suplicatorio.

Está por ver qué harán Más País y Compromís que se habían abierto a concertar el sentido del voto con las formaciones independentistas, dado que ambos partidos, que comparten grupo con Junts, creen que Borràs ha podido ver vulnerado su derecho a la defensa.