ERC dice que el Gobierno le ha contactado para los PGE pero se niega a negociar mientras no cumplan acuerdos pasados

Esquerra Republicana (ERC) ha asegurado este miércoles que el Gobierno ya les ha contactado para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, si bien los independentistas catalanes insisten en que no negociarán las cuentas públicas mientras que Pedro Sánchez siga sin cumplir con los acuerdos suscritos con su formación, en referencia a la financiación singular y a que Cataluña tenga la capacidad de recaudar el 100% del IRPF.

"Es un compromiso muy sencillo. Ellos lo aceptaron, lo firmaron, lo validaron en la Ejecutiva Federal del PSOE y se han comprometido en infinidad de veces ante los medios de comunicación y en todas las cámaras legislativas. Pues que cumplan", defendió recientemente el propio líder de los republicanos catalanes, Oriol Junqueras.

Y no sólo Esquerra, socio parlamentario habitual del Gobierno, ve complicado cualquier tipo de negociación en materia presupuestaria, sino también Podemos, antiguo integrante del primer Ejecutivo de Sánchez.

Los de Ione Belarra han puesto sobre la mesa una serie de exigencias para negociar las cuentas públicas, entre las que destaca la detención del incremento en el gasto militar, la finalización de las relaciones diplomáticas y comerciales con el 'estado terrorista y genocida' de Israel, un decreto para el embargo de armamento a dicho país y la reducción legislativa del 40% en los precios de los alquileres.

Condiciones que ERC intuye que no facilitarán la negociación. De hecho, sostiene que en realidad Podemos "quiere elecciones" porque quiere "matar" políticamente al PSOE, lo cual juzgan como "irresponsable".

Una irresponsabilidad que también perciben en la negativa de los de Belarra a apoyar la tramitación de la proposición de ley del PSOE y Junts para traspasar a Cataluña las competencias en materia de inmigración. "Se equivocan. Podemos se viene equivocando desde hace tiempo", señalan en ERC, insistiendo en que éste es un traspaso para Cataluña, no para un partido.

Con todo, los republicanos catalanes no creen que Podemos vaya a cambiar de opinión y no tienen a priori intención de tratar de facilitar que se presten a negociar esa iniciativa, que se debatirá la próxima semana.