ERC se enfrenta a Junts y niega 'traición' a Cataluña por negociar los Presupuestos con el Gobierno

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, se ha defendido este jueves en el Congreso de los ataques de traición al pueblo catalán por permitir la tramitación de los Presupuestos Generales para 2021 y, en velada alusión a Junts, ha asegurado que esa acusación sólo la sostienen quienes llevan "mucho tiempo" cobrando sueldos públicos.

En su intervención en el debate de Presupuestos, Rufián ha defendido la utilidad de su partido por abrirse a negociar con el Gobierno central "con la que está cayendo".

Eso, según ha dicho, no les hacen "menos patriotas" ni "menos independentistas": "Con la que está cayendo y con la que caerá sería tremendamente irresponsable no escuchar, no hablar, no dialogar y no negociar", ha aseverado.

Ahora bien, ha querido dejar claro que facilitar el trámite de estos Presupuesto no significa que su partido haya dejado de seguir luchando por una república catalana "con la misma fuerza, contundencia y determinación que hace 90 años" y que vaya a dar su apoyo a los mismos.

"Quien diga que esto es una traición al pueblo de Cataluña es porque lleva demasiado tiempo llevando chaquetas de 1.000 euros, paseando bolsas de Michael Kors por la calle o cobrando sueldos públicos", ha manifestado en alusión velada a Junts, partido al que ha dirigido varios mensajes durante su alocución.