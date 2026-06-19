ERC preguntará a Albares "qué le deben al rey de Marruecos" ante su silencio por el asesinato de líderes saharauis

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) aprovechará la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso, la última del curso parlamentario, para preguntar al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "qué le deben al rey de Marruecos" tras no condenar el asesinato de tres miembros del Frente Polisario en un ataque con drones atribuido a Marruecos.

La pregunta, prevista para el próximo miércoles, la formulará el diputado Francesc Marc Álvaro, según el listado de preguntas registrado en el Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press.

Sumar exigió la semana pasada a Albares que llamara a consultas a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, para pedirle explicaciones por este ataque mortal ocurrida el 7 de junio, y criticó lo que considera una doble vara de medir del Ejecutivo del que ellos forman parte, que sí condenó el pasado mes de mayo los ataques provocados por la organización saharaui en la localidad de Esmara.

En la misma línea, el delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, condenó en una entrevista concedida a Europa Press los "dobles estándares" que, a su juicio, muestra el Gobierno de Pedro Sánchez por su "silencio" tras este ataque, que ha denunciado que "se suma a los numerosos ya cometidos, de manera indiscriminada, por Marruecos durante los últimos años, especialmente contra población civil saharaui".

Según Arabi, mediante estos ataques, la mayoría de ellos con drones, "Marruecos pone de manifiesto su nula predisposición a la resolución del conflicto" del Sáhara Occidental medio siglo después de la retirada de España del territorio.

EL PP PREGUNTA POR LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO

También en la sesión de control del miércoles, que será la última de este periodo de sesiones, la portavoz adjunta del PP Cayetana Álvarez de Toledo preguntará al ministro de Asuntos Exteriores "a qué intereses sirve la política exterior del Gobierno".

Álvarez de Toledo ya ha protagonizado otros debates con Albares en el Congreso sobre la política exterior del Ejecutivo, en los que el ministro ha acusado al PP de criticar en público la posición del Gobierno sobre el Sáhara mientras, según sostuvo, enviaba "emisarios" a Marruecos para apoyarla "por lo bajini".

En los últimos meses, el PP ha centrado sus críticas en acusar a Albares de poner la política exterior "al servicio de la supervivencia de Sánchez" y de actuar "a golpe de consigna, de eslogan o de la necesidad parlamentaria de cada momento", con reproches por sus políticas en Iberoamérica, especialmente en Venezuela.