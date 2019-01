ERC ve de "caraduras" que el Gobierno Sánchez reclame el voto a sus decretos sin negociarlos

Publicado 22/01/2019 13:12:46 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Tardà, considera propio de "caraduras" que el Gobierno socialista reclame a la izquierda el apoyo en el Congreso a sus decretos ley sin ni siquiera llamarles para negociar, y ha aconsejado más "humildad" a los socialistas.

En declaraciones en el Congreso, Tardà ha señalado que resulta "un tanto antiguo" que el PSOE, por el hecho de tener la palabra socialista en sus siglas, considere que el resto de las izquierdas deben apoyar los decretos ley del Gobierno de Pedro Sánchez. Es una manera de hacer muy chapucera que no se corresponde con la fuerza que tienen --ha comentado--. Deberán ser más humildes".

A su juicio, para obtener el respaldo de otros grupos hay que dialogar, y para el Pleno de este martes, donde se votan ocho decretos ley, no ha habido "ni tan solo una llamada" del PSOE. "No creo de muestren demasiado interés en que les aprobemos los decretos si no son capaces de llamar para razonar por qué hay medidas en ellos que pueden ser interesantes, pero los aprovechan a la vez para endosarnos otras cuestiones".

Al final, ERC va a apoyar seis decretos, en otro se va a abstener y va a votar en contra del relativo al alquiler. "Demasiado hacemos, que por responsabilidad les votamos seis", ha comentado en los pasillos del Congreso.