Errejón concluye que tras el 'cara a cara' queda claro que a "Sánchez no le da sin Yolanda Díaz"

Destaca que Sumar es decisivo para un Gobierno con el PSOE, que muestra "dudas" y "arrastra los pies"



MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha destacado que el debate 'cara a cara' evidenció que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no le da" sin la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, y ha desgranado que en el formato a 'siete', que celebra hoy RTVE, se notará "la diferencia" porque estarán todas las voces.

En declaraciones a los medios tras un acto en el barrio madrileño de Vallecas, ha destacado que el debate entre los siete principales grupos parlamentarios de esta noche por fin reflejará la pluralidad del país.

Así, ha desdeñado que el debate 'cara a cara' del lunes permitió al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "meter en el armario" al líder de Vox, Santiago Abascal, de quien ha dicho que será su "vicepresidente".

"Y vimos que a Pedro Sánchez sin Yolanda no le da, que sin Sumar no da, que Sumar es decisivo, no sólo para que haya gobierno progresista, sino para que ese gobierno se atreva, para que ese gobierno no dude", ha desgranado.

Errejón ha destacado que no esconden que quieren gobnernar con el PSOE pero tampoco oculta sus diferencias, pues a su juicio los socialistas han dudado "siempre a la hora de subir el salario mínimo interprofesional".

"El PSOE ha dudado sobre si intervenir los alquileres. Yolanda no. El PSOE duda cuando hay que elegir entre los grandes intereses energéticos y la transición ecológica para hacer frente a una ola de calor que amenaza con convertir España en un desierto. Yolanda no duda. El PSOE sigue manifestando dudas y sigue arrastrando los pies sobre si incluir los servicios de psicología o de psiquiatría en la sanidad pública", ha proclamado.

Por último, ha destacado que el debate 'a siete', con el concurso de Sumar, permitirá ver sus propuestas y "van a marcar la diferencia" en este foro, en el que representa a la candidatura la dirigente de los 'comunes' y cabeza de cartel por Barcelona, Aina Vidal.