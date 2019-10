Errejon, contrario a la huelga, cree que Torra debe plantearse dar un paso atrás porque "no está a la altura"

Publicado 18/10/2019 10:37:18 CET

El candidato a la Presidencia del Gobierno por Más País, Íñigo Errejón, ha señalado que la huelga que se vive este viernes en Cataluña no contribuye a solucionar el conflicto y opina que dado que Quim Torra ha perdido la oportunidad de ser el presidente de todos los catalanes, "no está a la altura" y quizá debería "dar un paso atrás".

"No sé cuántos apoyos le quedan, no sé como ayuda a que haya acercamiento entre catalanes. No está a la altura, y debería corregir las decisiones de ayer, y si no, debería dar un paso atrás", ha señalado Errejón en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

En este sentido, el líder de Más País ha indicado que no sabe en qué medida es útil esta huelga, máxime cuando el independentismo ya ha demostrado que puede sacar "a mucha gente a la calle de forma pacífica". Añade que toca trabajar "para la siguiente pantalla" y buscar soluciones intermedias para las siguientes generaciones puesto que "se está ahondado en una desconexión emocional" que dificultará la convivencia con el resto de España.

"HOY FIRMARÍAMOS EL ESTATUT"

En este punto, Errejón ha abogado por lograr primero un gran acuerdo entre los representantes políticos para el futuro de la relación de Cataluña con España que posteriormente sea sometido al refrendo de la ciudadanía catalana, y ha lamentado que se haya abandonado por décadas la búsqueda de una solución política al problema.

No obstante, el que fuera cofundador de Podemos ha apostillado que esta vía, que necesitará de "grandes dosis de lentitud", debe andarse para evitar ese proceso de fractura emocional entre territorios que viene creciendo desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 "contra" el Estatut de Cataluña, y ha aseverado que en caso de que hoy le preguntaran a los políticos y a los ciudadanos, firmarían aquel estatuto "como punto de encuentro".

Además, Errejón ha indicado que en Cataluña hay "una voluntad nacional muy clara" pero que el acuerdo debe ser "amplio y grande entre catalanes" para luego someterlo a la votación de los ciudadanos. Para eso, cree que habrá que buscar "un término medio que no tiene por qué satisfacer a todos". Ese acuerdo, el líder de Más País lo ve fuera del foco de 'twitter' y de las ruedas de prensa porque necesitará "grandes dosis de lentitud".

Para él, ERC es ejemplo de hacia donde hay que ir ahora, "se mueven en la dirección sensata", y ha lamentado que la sentencia del 'procés' haya coincidido en el tiempo con la campaña electoral, aunque ha recriminado a los líderes políticos que ya sabían que el escenario podía llegar a darse cuando decidieron la repetición de los comicios.