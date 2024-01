Errejón denuncia que Ayuso vierte acusaciones "racistas" al vincular a migrantes con agresiones sexuales en Alcalá

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País y diputado de Sumar, Íñigo Errejón, ha denunciado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado acusaciones "falsas" y "racistas" a raíz de sus declaraciones sobre los migrantes de Canarias trasladado a la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

Ayer Ayuso celebró un Consejo de Gobierno extraordinario en Alcalá de Henares y en la rueda de prensa exigió un plan ante la "tremenda oleada" de migrantes y aseguró asegurado que ha habido un brote de sarna y que hay vecinas que han denunciado agresiones sexuales.

En los pasillos del Senado, que acoge temporalmente el Pleno del Congreso por obras en el hemiciclo de esa cámara, Errejón ha tildado la posición de la mandataria autonómica de "extraordinariamente grave" y le ha exigido que "pida perdón de inmediato"

"Esas acusaciones no se pueden hacer, no se pueden hacer nunca y no se pueden hacer cuando además se hacen tan a la ligera. Son falsas, son racistas, estimulan el odio entre los trabajadores, entre sí mismos y entre los vecinos, unos contra otros. Son peligrosísimas y como se ha demostrado que son falsas y que dañan la convivencia entre madrileños y entre españoles, debería, si tuviera un poquito de decencia y de coraje político, debería salir a pedir disculpas", ha zanjado el diputado de Sumar.