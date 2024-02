Errejón ofrece a Junts apoyar ahora la ley de amnistía y reformar después lo que sea necesario

"Más vale pájaro en mano que ciento volando", dice para enfatizar que la norma debe ser "intachable": "Habrá un ejército de examinadores"



BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha llamado este jueves a Junts a corregir su "error" tras su rechazo a la ley de amnistía, destacando que luego se pueden hacer las reformas que sean necesarias.

"Era una buena ley. Después se pueden hacer las reformas que sean necesarias, pero era mejor no perder una oportunidad histórica. ¿Se ha perdido? No, yo diría que esta oportunidad aún no está perdida", ha destacado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Pese a todo, ha asegurado que si alguien pretende reformar la ley "cada vez que un juez vaya cambiando sus autos o acusaciones", entonces no habrá amnistía nunca. "Más vale pájaro en mano que ciento volando. Cuando hay oportunidades históricas no se pueden dejar perder", ha recalcado.

En su opinión, el "error" de Junts no es irreparable y ha defendido que no hay una alternativa mejor al texto en pro de buscar una solución democrática al conflicto catalán y para sacar adelante la legislatura.

Tras pedir que no se plantee la negociación en base a quién cederá más, ha apelado a actuar con responsabilidad, a bajar el tono y a actuar con mirada larga tras reprochar a Junts que regalara "un mes, en un contexto muy difícil y políticamente muy complicado, a los enemigos de la legislatura".

"ENEMIGOS MUY PODEROSOS"

Y es que, según Errejón, la ley de amnistía tiene "enemigos muy poderosos porque hay un bloque reaccionario que considera que su idea de nación está por encima de la voluntad popular, es decir, por encima de la democracia".

"Estos sectores se están moviendo. Las protestas de los fascistas en Ferraz, ante la sede del PSOE, era la infantería de este bloque reaccionario. Este bloque tiene tentáculos y representantes en lugares muy poderosos, que se están inventando lo que sea y están removiendo todo lo que pueden para hacer tropezar la ley de amnistía y la legislatura", ha avisado.

Ante ello, cree que este bloque consiguió "una pequeña victoria" el martes en el Congreso, pero defiende que aún se está a tiempo para no equivocarse de adversario y mirar más allá de intereses partidistas o de siglas, ha dicho literalmente.

Aunque entiende que haya posibles afectados que tengan cierto miedo, explica que ahora pueden sacar adelante una ley de amnistía que, a su juicio, concilia que intenta buscar el máximo alcance posible y puede superar el "escrutinio" de los tribunales, el Tribunal Constitucional y la justicia europea.

Además de defender que el Estado no es un bloque monolítico, ha reivindicado que el PSOE "está aprobando cosas más allá de su perímetro ideológico tradicional", lo que ha pedido poner en valor.

En declaraciones posteriores en TVE, Errejón ha advertido a la formación catalana que el "juego de desgaste" llevando las negociaciones sobre la amnistía hasta "el último minuto", dado que eso "no beneficia a nadie" salvo a los que tratan de hacer "descarrilar" la legislatura.

"¿Creen que con otro gobierno iba a haber más posibilidades para el entendimiento democrático entre Cataluña y España? Es evidente que no, que con un gobierno de la derecha y de la extrema derecha iría peor", ha zanjado.

LA LEY DEBE SER SÓLIDA: HABRÁ UN "EJÉRCITO DE EXAMINADORES" DEL TEXTO

De esta forma, Errejón ha aconsejado a Junts dejar las declaraciones "grandilocuentes" y se muestra confiado en que la proposición de ley saldrá adelante. Una norma que debe ser "sólida" e "intachable" porque tendrá "ejército de examinadores" tanto en España como en Europa que revisará con "lupa" el texto una vez sea aprobado, lo cual es legítimo y está bien.

Cuestionado sobre si la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha conversado con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en los últimos días, el portavoz parlamentario ha respondido que no le consta.

Respecto a si Junts es un socio fiable, Errejón ha señalado que eso lo marca el cumplimiento de los compromisos y sí percibe que con la formación catalana hay posibilidades de acuerdo en la legislatura, pese a las diferencias que tienen con el partido catalán y criticar que, al pactar su abstención con el PSOE para los primeros decretos del Gobierno, lanzaran un debate "irresponsable" de asociar migración y delincuencia.