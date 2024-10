Errejón reivindica el giro social del PP como una "victoria ideológica" de Sumar y le reta a confrontar modelos de país

Apunta que los populares asumen con ello que hay legislatura larga: "El PP baila al ritmo de nuestra música pero no sabe bien los pasos"



MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha afirmado que el "giro social" del PP en su estrategia de oposición es una "victoria ideológica" de su formación y celebra "sin ningún atisbo de ironía" que puedan confrontar sus respectivos modelos "contrapuestos" sobre temas centrales de país, como son vivienda, reducción de jornada laboral o medidas de conciliación.

"El PP baila al ritmo de nuestra música pero todavía no se saben bien los pasos", ha reivindicado durante una rueda de prensa en la Cámara Baja que el cambio de tercio del PP, que hasta ahora "despreciaba" los temas sociales, implica que los populares asumen que "hay legislatura para rato"

Y en ese consenso, reflexiona que el PP debe dejar su "tono catastrofista", admite la legitimidad del Gobierno de coalición tras los comicios generales y comienza por fin a ocuparse de los principales problemas de la ciudadanía.

De esta forma, ha saludado que el PP corrija su estrategia y lo ha vinculado a una "victoria ideológica" de su espacio político, dado que son los primeros en defender en solitario transformaciones sociales que primero provocan polémica, luego avanzan en la asunción por parte de otras formaciones y acaban siendo "consenso" que se traduce en leyes.

También ha llamado la atención de que "no es casualidad" de que la "retomada agenda social" del PP pivote sobre bandaras enarboladas por Sumar desde hace tiempo como la reducción de jornada, afrontar la "emergencia nacional" de la vivienda y la cuestión de los permisos por crianza o cuidados.

RETA AL PP A ASUMIR EL DEBATE "CULTURAL E IDEOLÓGICO"

A partir de ahí, reta al PP a asumir ese "debate cultural, institucional e ideológico" para confrontar sus respectivos modelos, que son contrapuestos dado que en vivienda hasta ahora los populares abogaban por no hacer nada desde el sector público y Sumar defiende limitar el alquiler de temporada, aplicar en todas las autonomías la Ley estatal de Vivienda y prohibir compraventa de pisos en zonas tensionadas de mercado que no estén dirigidas al uso residencial.

También ha rebatido el modelo de permisos del PP, dado que a su juicio solo consiste en "conciliar las necesidades de los empresarios" mientras Sumar propone elevar a 20 semanas los permisos de maternidad y paternidad, así como garantizar permisos retribuidos.

Respecto a la reducción de jornada, ha presumido que hasta la derecha se instala en ese marco pero con una visión equivacada por parte del PP, que quiere concentrar días con hasta nueve horas y media de trabajo mientras que su formación se compromete de verdad con reducir la jornada el tiempo de trabajo sin merma salarial.

SUMAR ESTÁ MÁS CÓMODO EN EL PLANO SOCIAL

Fuentes de Sumar remarcan que durante la reunión de su dirección el pasado sábado concluyeron que ante esta deriva del PP no hay que salir a golpearles sino afanarse por confrontar su modelo.

De esta forma, admiten que un debate volcado en lo social es positivo para Sumar, dado que pueden lucir con su batería de propuestas y están más cómodos con esta fase de legislatura centrada en cuestiones materiales.

En consecuencia, presumen de haber influido en marcar la agenda en este nuevo curso político y que es positivo para el país que la discusión política se focalice en los aspectos materiales que importan a la ciudadanía.

Eso sí, recalcan que no hay que esperar nunca que el PP regale nada, en alusión a apoyo a medidas sociales del Ejecutivo, dado que durante una proposición no de ley sobre reducción de jornada no la respaldaron, lo que evidencia también su falta de coherencia.